Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2023 10:04
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirket'imizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmış olduğu 03.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile ilan edilmişti.
İş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan "Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı Varlık Finansmanı kuruluşuna ilişkin kuruluş izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olup kuruluşa ilişkin izin yazısı 31.08.2023 tarihinde Fibabanka A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190690


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:337.977
Değişim :  0,74% |  58,96
Açılış :  7.967  
Önceki Kapanış :  7.918  
En Düşük
7.930 En Yüksek
7.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 59,40 3.541.264.719 % 10,00  
ISBTR 76.865,00 2.844.005 % 10,00  
TETMT 1.592,60 2.032.158 % 9,99  
CRFSA 96,95 68.834.243 % 9,98  
TATEN 63,95 174.361.146 % 9,97  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Dolar 26,7131 26,7188 % 0,11  
Euro 28,9808 28,9886 % 0,08  
Sterlin 33,7678 33,9372 % 0,21  
Frank 30,1587 30,3403 % 0,27  
Riyal 7,1068 7,1425 % 0,24  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 2,80  
Altın Gr. 1.669 1.669 5,11  
Cumhuriyet 11.205 11.374 -104,00  
Tam 10.943 11.074 -20,00  
Yarım 5.489 5.558 -10,00  
Çeyrek 2.736 2.779 -5,00  
Gümüş.Ons 24,55 24,57 0,13  
Gümüş Gr. 21,09 21,11 0,14  
B. Petrol 87,06 87,06 0,23  
Seans Raporu 11:31
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru