***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirket'imizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmış olduğu 03.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile ilan edilmişti.İş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan "Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı Varlık Finansmanı kuruluşuna ilişkin kuruluş izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olup kuruluşa ilişkin izin yazısı 31.08.2023 tarihinde Fibabanka A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190690BIST