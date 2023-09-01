***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 10:04
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirket'imizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmış olduğu 03.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile ilan edilmişti.
İş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan "Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı Varlık Finansmanı kuruluşuna ilişkin kuruluş izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olup kuruluşa ilişkin izin yazısı 31.08.2023 tarihinde Fibabanka A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190690
BIST
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11:337.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,96
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3326,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0267
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3328,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,0173
En Düşük
28,6292
11:331.668,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.668,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:31
|IZENR
|59,40
|3.541.264.719
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|68.834.243
|% 9,98
|
|TATEN
|63,95
|174.361.146
|% 9,97
|
|KTLEV
|45,80
|992.402.869
|% -8,86
|
|AZTEK
|62,20
|157.988.199
|% -6,25
|
|ELITE
|35,20
|65.819.137
|% -5,53
|
|KLSER
|109,70
|1.255.159.132
|% -5,51
|
|YONGA
|35,56
|1.224.366
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.541.264.719
|% 10,00
|
|TUPRS
|144,30
|2.879.142.197
|% 2,27
|
|ASTOR
|141,10
|2.687.910.285
|% -2,01
|
|ALFAS
|158,60
|2.669.510.723
|% 9,76
|
|KOZAL
|27,68
|1.775.927.899
|% -2,74
|
|EKGYO
|8,83
|1.357.585.083
|% 2,79
|
|KOZAL
|27,68
|1.775.927.899
|% -2,74
|
|IZENR
|59,40
|3.541.264.719
|% 10,00
|
|KATMR
|2,08
|112.750.921
|% 0,48
|
|ZOREN
|4,82
|259.605.627
|% -0,62
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7131
|26,7188
|% 0,11
|
|Euro
|28,9808
|28,9886
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7678
|33,9372
|% 0,21
|
|Frank
|30,1587
|30,3403
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1068
|7,1425
|% 0,24
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
|0,14
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|0,23
|