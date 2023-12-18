***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Fırat Dernek atanmıştır.Sayın Fırat Dernek, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olarak lisans derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine PricewaterhouseCoopers Türkiye'de başlamış olup bankalara ve sermaye piyasalarındaki şirketlere vergi danışmanlığı yapmıştır. 2007 yılında PricewaterhouseCoopers Lüksemburg ofisinde uluslararası gayrimenkul yatırımlarının vergilendirilmesiyle ilgili danışmanlık yapmaya başlayan Fırat Dernek, 2008 yılında PricewaterhouseCoopers Türkiye'deki görevine geri dönmüştür. 2010 yılında Armada Bilgisayar'da Finans Direktörü olarak görev yapmaya başlamış ve 30 Kasım 2023 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226280BIST