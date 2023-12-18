***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 09:01
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Fırat Dernek atanmıştır.
Sayın Fırat Dernek, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olarak lisans derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine PricewaterhouseCoopers Türkiye'de başlamış olup bankalara ve sermaye piyasalarındaki şirketlere vergi danışmanlığı yapmıştır. 2007 yılında PricewaterhouseCoopers Lüksemburg ofisinde uluslararası gayrimenkul yatırımlarının vergilendirilmesiyle ilgili danışmanlık yapmaya başlayan Fırat Dernek, 2008 yılında PricewaterhouseCoopers Türkiye'deki görevine geri dönmüştür. 2010 yılında Armada Bilgisayar'da Finans Direktörü olarak görev yapmaya başlamış ve 30 Kasım 2023 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226280
BIST
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11:167.926
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -67,74
|Açılış
|: 7.958
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|Önceki Kapanış
|: 7.994
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7.922
En Yüksek
8.010
11:1629,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0698
En Düşük
28,8490
11:1631,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 31,6500
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|Önceki Kapanış
|: 31,5800
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31,7896
En Düşük
31,4643
11:161.891,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.890,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
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1.891,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:14
|UFUK
|99,55
|1.447.297
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.613.460
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.538.065
|% 9,96
|
|BANVT
|116,20
|57.206.453
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|3.342.402
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|994.956.858
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,60
|298.706.478
|% -7,36
|
|KRSTL
|13,99
|6.929.530
|% -7,35
|
|EKOS
|33,80
|85.330.371
|% -6,89
|
|ISCTR
|24,96
|2.704.902.017
|% 2,38
|
|THYAO
|248,60
|2.586.864.627
|% -1,84
|
|AKBNK
|38,92
|1.305.994.223
|% -0,46
|
|YKBNK
|21,44
|1.278.534.689
|% -0,92
|
|HEKTS
|24,34
|1.045.806.653
|% 4,82
|
|BEGYO
|3,21
|994.956.858
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,96
|2.704.902.017
|% 2,38
|
|YKBNK
|21,44
|1.278.534.689
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,48
|417.088.322
|% 0,94
|
|HEKTS
|24,34
|1.045.806.653
|% 4,82
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0638
|29,0680
|% 0,31
|
|Euro
|31,7605
|31,7761
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7776
|36,9620
|% 0,43
|
|Frank
|33,3169
|33,5176
|% 0,50
|
|Riyal
|7,7246
|7,7633
|% 0,29
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,94
|952,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,65
|1.176,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,94
|76,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,39
|2.024,70
|% 0,66
|