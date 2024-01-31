***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, işbu duyurumuz ekinde yer alan Şirketimiz Çevre Politikası, İnsan Hakları Politikası, İnsan ve Kültür Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası, Şikayet Politikası ve Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası'nın kabulüne karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245084BIST