***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2023, 03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında, Şirketimizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla, sözleşme imzalandığı, iş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından kurulan Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (Kurul) izin verildiği daha önce Kamuya açıklanmıştı.Şirketimizin kaynak kuruluş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında Fibabanka A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2024 tarih ve 9/225 sayılı kararı ile, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 10.000.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymet ihraç tavanı izni verilmiş olup, Kurul onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.İhraç tavanı kapsamındaki VDMK ihraç işlemlerine ilişkin duyurular Fibabanka A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248974BIST