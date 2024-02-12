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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2024 20:44
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023, 03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında, Şirketimizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla, sözleşme imzalandığı, iş bu anlaşma kapsamında Fibabanka A.Ş. tarafından kurulan Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (Kurul) izin verildiği daha önce Kamuya açıklanmıştı.
Şirketimizin kaynak kuruluş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında Fibabanka A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2024 tarih ve 9/225 sayılı kararı ile, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 10.000.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymet ihraç tavanı izni verilmiş olup, Kurul onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
İhraç tavanı kapsamındaki VDMK ihraç işlemlerine ilişkin duyurular Fibabanka A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248974


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