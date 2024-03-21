***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 15:36
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini sunan Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in üye adayları olarak kabulüne ve 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,
Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034
BIST
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16:229.145
En Düşük
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|: 32,7400
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|: 33,1600
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En Düşük
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|: 35,6000
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|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
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|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
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|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
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|FMIZP
|339,25
|182.997.874
|% 9,97
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|PKART
|83,30
|91.500.637
|% 9,97
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|PEKGY
|17,42
|403.577.658
|% -9,97
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|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
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|AKYHO
|6,34
|181.647.403
|% -9,94
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|BEGYO
|4,75
|1.201.084.368
|% -9,87
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|DERHL
|10,63
|189.527.665
|% -8,76
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|THYAO
|284,00
|12.705.361.099
|% 2,07
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|YKBNK
|25,84
|8.004.980.806
|% 5,90
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|AKBNK
|45,18
|7.132.238.025
|% 5,96
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|ISCTR
|11,19
|5.194.469.311
|% 4,29
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|EREGL
|44,08
|4.516.431.235
|% 0,69
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|ISCTR
|11,19
|5.194.469.311
|% 4,29
|
|YKBNK
|25,84
|8.004.980.806
|% 5,90
|
|BEGYO
|4,75
|1.201.084.368
|% -9,87
|
|EKGYO
|10,60
|2.595.640.929
|% -1,58
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|ZOREN
|5,49
|1.086.557.987
|% -1,96
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9771
|31,9866
|% -1,19
|
|Euro
|34,9596
|35,0006
|% -1,08
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|Sterlin
|41,5608
|41,7691
|% -1,70
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|Frank
|36,4427
|36,6254
|% -2,27
|
|Riyal
|8,7079
|8,7516
|% -1,24
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|16:20
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
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|Platin
|915,71
|916,99
|% 0,66
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|Paladyum
|1.021,48
|1.025,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.199,02
|2.199,37
|% 0,66
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Seans Raporu
16:20
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16:34XU100
Endeks 9, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 108, 998.00 milyon TL de
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16:32SDTTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 361.50 lira fiyatla işlem gören hissede 871, 307 adet işlem
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16:31AKBNK
Yüzde 5.96 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 710, 983 adet işlem
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16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, EKGYO
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 72 artarak (% 2.41 ) 8, 052