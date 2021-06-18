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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2021 15:01



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 32.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 68.000.000,000 212,50000 ARENA, TRAARENA91U1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 32.000.000 68.000.000,000 212,50000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 2021/30 Sayılı Bülten'inden öğrenilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943042


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