***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 17:24
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 32.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 68.000.000,000 212,50000 ARENA, TRAARENA91U1 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 32.000.000 68.000.000,000 212,50000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.07.2021
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması dolayısıyla ihraç edilecek 68.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 02 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni ve İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944529
BIST