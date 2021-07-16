Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.07.2021 14:28



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 32.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 68.000.000,000 212,50000 ARENA, TRAARENA91U1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 32.000.000 68.000.000,000 212,50000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.07.2021

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında arttırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli ve 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni ve İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ticaret Sicili Gazetesi İlanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951478


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:331.364
Değişim :  -0,26% |  -3,62
Açılış :  1.370  
Önceki Kapanış :  1.367  
En Yüksek
1.374 En Düşük
1.360
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 8,80 79.399.043 % 10,00  
SERVE 17,60 89.618 % 10,00  
VBTYZ 15,87 29.027.616 % 9,98  
EDATA 8,93 11.844.830 % 9,98  
EDIP 4,19 70.818.538 % 9,97  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 8,5255 8,5301 % -0,40  
Euro 10,0927 10,1001 % -0,36  
Sterlin 11,7205 11,7793 % -0,79  
Frank 9,2259 9,2815 % -0,78  
Riyal 2,2637 2,2751 % -0,62  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -11,36  
Altın Gr. 498 498 -6,35  
Cumhuriyet 3.294 3.344 -27,00  
Tam 3.273 3.355 -31,57  
Yarım 1.582 1.623 -15,28  
Çeyrek 793 812 -7,64  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 -0,25  
Gümüş Gr. 7,12 7,14 -0,13  
B. Petrol 73,34 73,34 -0,13  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru