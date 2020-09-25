***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAJ SHANKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.11.2010 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington International (Holdings) Ltd. ve Redington Gulf FZE'de genel müdürlük ve Redington India Ltd.'de genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 20.10.2016 İcrada Görevli Değil Yoktur Global Dealings Group şirketinde kurucu ortak olarak görevini sürdürmektedir. Ek olarak Albright Stonebridge Group'ta Türkiye?den sorumlu Başdanışman olarak çalışmaktadır. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi.SRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 19.04.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür (CFO) görevini sürdürmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi.AHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi.ASHOK VEERARAGAVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.01.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE'de kredi ve tahsilatlar bölümü kıdemli başkan yardımcısı görevini sürdürmektedir.. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. YokturKEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler YokturERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. YokturERTAN TUNA Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2016-2020 yılları arasında Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. YokturOSMAN SERKAN NUR KUTLU Genel Müdür Yardımcısı. Strateji ve İş Geliştirme. Mühendis Yoktur YokturBARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur YokturTOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. YokturGÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü Diğer Yoktur Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876664BIST