***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2022 17:25
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ertan Tuna Mali İşler Direktörü (CFO) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 26.09.2016 212 364 65 20 ir@arena.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702946
Adil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 13.09.2022 212 364 65 27 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839
Murat Çarkacı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 13.09.2022 212 364 65 26 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208349 / 701571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066121
BIST
17:213.076
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -122,38
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.076
17:2118,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2118,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:21981,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,97
|Açılış
|: 981,56
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BFREN
|1.390,40
|23.437.266
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|441.063.965
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.970.126
|% -9,99
|
|AVOD
|2,36
|72.517.123
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|17.933.521
|% -9,89
|
|BAGFS
|23,16
|159.704.926
|% -9,88
|
|THYAO
|66,35
|3.621.038.327
|% -3,77
|
|ASELS
|29,42
|3.186.028.093
|% 2,37
|
|YKBNK
|6,88
|2.051.356.950
|% -2,55
|
|HEKTS
|54,15
|1.897.186.882
|% -8,99
|
|GARAN
|18,71
|1.774.250.409
|% -2,81
|
|SKBNK
|1,85
|940.963.927
|% -0,54
|
|TSKB
|2,41
|984.012.293
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,88
|2.051.356.950
|% -2,55
|
|ZOREN
|3,18
|895.447.948
|% -7,83
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5343
|% 0,09
|
|Euro
|18,0851
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2381
|20,3396
|% 0,75
|
|Frank
|18,7844
|18,8976
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9167
|4,9413
|% 0,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,45
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.590
|6.675
|-106,00
|
|Yarım
|3.206
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-1,06
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33BAGFS
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 425, 851 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
-
17:32XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
-
17:32GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem
-
17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem