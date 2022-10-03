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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 10:39
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ertan Tuna Mali İşler Direktörü / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 26.09.2016 212 364 65 20 ir@arena.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702946
Adil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 13.09.2022 212 364 65 27 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839
Murat Çarkacı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 13.09.2022 212 364 65 26 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208349 / 701571




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066586


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.771.408 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 174.988.909 % 9,80  
AKYHO 2,15 20.787.238 % 9,69  
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13:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5659 18,5695 % 0,37  
Euro 18,1763 18,2054 % 0,38  
Sterlin 20,7317 20,8357 % 0,62  
Frank 18,6995 18,8122 % 0,16  
Riyal 4,9253 4,9500 % 0,31  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 3,46  
Altın Gr. 993 994 5,43  
Cumhuriyet 6.635 6.736 12,00  
Tam 6.684 6.740 8,00  
Yarım 3.252 3.292 1,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,32  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,22  
B. Petrol 88,56 88,56 3,42  
Seans Raporu 13:34
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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