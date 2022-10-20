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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2022 13:40
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. Yoktur
KEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler Yoktur
ERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Yoktur
ERTAN TUNA Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2016-2020 yılları arasında Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. Yoktur
OSMAN SERKAN NUR KUTLU Genel Müdür Yardımcısı. Strateji ve İş Geliştirme. Mühendis Yoktur Yoktur
BARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur Yoktur
TOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. Yoktur
GÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU İnsan ve Kültür Direktörü Diğer Yoktur Yoktur
ESRA ERDOĞAN Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073064


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ZEDUR 33,28 1.462.927 % 9,98  
HUBVC 12,35 36.867.951 % 9,97  
YAPRK 51,00 33.320.321 % 9,96  
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Altın Gr. 977 977 4,45  
Cumhuriyet 6.625 6.725 3,00  
Tam 6.645 6.723 10,00  
Yarım 3.238 3.287 5,00  
Çeyrek 1.622 1.645 3,00  
Gümüş.Ons 18,58 18,62 0,14  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,08  
B. Petrol 93,72 93,72 1,31  
Seans Raporu 13:28
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