***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.10.2016 20.10.2016-18.05.2022 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Kurumsallaşma, yönetim ve yeniden yapılanma konularında şirket ve yönetim kurullarına danışmanlık hizmeti veren Global Dealings Group şirketinin kurucusudur. Ayrıca Albright Stonebridge Group'ta Türkiye'den sorumlu Başdanışman olarak çalışmaktadır Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiSRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.02.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiAHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Finansal raporlama, finans ve muhasebe fonksiyonlarının yapılandırılması ve M&A işlemlerinde fintek, mühendislik, yayıncılık, sigortacılık ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık vermekte ve İskefe Holding İcra Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Gulf FZE şirketinde CFO?dur Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi ÜyesiBARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanıdır. Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıRAJIV SRIVASTAVA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 20.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington (INDIA) Limited Şirket?inde genel müdür olarak görev yapmaktır. Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. YokturKEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler YokturERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. YokturERTAN TUNA Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2016-2020 yılları arasında Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. YokturBARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur YokturTOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. YokturGÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU İnsan ve Kültür Direktörü Diğer Yoktur YokturESRA ERDOĞAN Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur. Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114561BIST