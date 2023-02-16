***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2023 22:22
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.10.2016 20.10.2016-18.05.2022 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Kurumsallaşma, yönetim ve yeniden yapılanma konularında şirket ve yönetim kurullarına danışmanlık hizmeti veren Global Dealings Group şirketinin kurucusudur. Ayrıca Albright Stonebridge Group'ta Türkiye'den sorumlu Başdanışman olarak çalışmaktadır Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi
SRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.02.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
AHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Finansal raporlama, finans ve muhasebe fonksiyonlarının yapılandırılması ve M&A işlemlerinde fintek, mühendislik, yayıncılık, sigortacılık ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık vermekte ve İskefe Holding İcra Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Gulf FZE şirketinde CFO?dur Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
BARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanıdır. Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
RAJIV SRIVASTAVA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 20.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington (INDIA) Limited Şirket?inde genel müdür olarak görev yapmaktır. Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. Yoktur
KEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler Yoktur
ERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Yoktur
ERTAN TUNA Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2016-2020 yılları arasında Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. Yoktur
BARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur Yoktur
TOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. Yoktur
GÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU İnsan ve Kültür Direktörü Diğer Yoktur Yoktur
ESRA ERDOĞAN Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114561
BIST