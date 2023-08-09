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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2023 09:24
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Çarkacı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 13.09.2022 212 364 65 26 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208349 / 701571

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. Yoktur
KEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler Yoktur
ERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı, Satış İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Yoktur
BARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Mühendis Yoktur Yoktur
TOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. Yoktur
GÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU Genel Müdür Yardımcısı, İnsan ve Kültür Diğer Yoktur Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182614


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PAPIL 25,18 266.133.961 % 0,23  
YEOTK 184,00 1.370.536.409 % 0,00  
YYLGD 39,00 324.493.434 % 0,00  
ZEDUR 93,90 505.088.097 % 0,00  
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Dolar 27,0075 27,0132 % 0,12  
Euro 29,6774 29,7007 % 0,47  
Sterlin 34,4200 34,5926 % 0,37  
Frank 30,8225 31,0082 % 0,43  
Riyal 7,1819 7,2179 % 0,16  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 5,62  
Altın Gr. 1.676 1.677 6,58  
Cumhuriyet 11.436 11.609 162,00  
Tam 11.154 11.293 26,00  
Yarım 5.586 5.673 13,00  
Çeyrek 2.793 2.836 6,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 0,13  
Gümüş Gr. 19,86 19,88 0,11  
B. Petrol 86,08 86,08 -0,09  
Seans Raporu 18:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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