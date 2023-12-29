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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 16:18
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arena International FZE Bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ödeme Aracılık Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. İnternet üzerinde elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği 17500000 17500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticareti 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd. Ödeme aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımı 39517500 39517500 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230632


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,18 112.877.192 % 10,00  
BORLS 33,22 96.583.107 % 10,00  
ONCSM 149,60 141.744.206 % 10,00  
DIRIT 11,44 1.625.910 % 10,00  
KCAER 30,16 128.253.081 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,5582 29,5642 % 0,48  
Euro 32,7523 32,7805 % 0,33  
Sterlin 37,5289 37,7171 % 0,45  
Frank 35,1662 35,3780 % 1,25  
Riyal 7,8613 7,9007 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,80 23,84 % 0,66  
Platin 1.004,75 1.008,70 % 0,66  
Paladyum 1.110,45 1.116,19 % 0,66  
Brent Pet. 77,70 77,70 % 0,66  
Altın Ons 2.063,64 2.064,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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