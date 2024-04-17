***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington (India) Limited Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Gulf FZE şirketinde CFO?dur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanıdır. Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıCÜNEYT GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı ve CG Business Consultants Yönetici Ortaklığı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034 Değerlendirildi Hayır -KRISHNAN SRINIVASAN VENKATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Grup CFO Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273586BIST