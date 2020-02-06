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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.02.2020 23:12
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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/02/2020
Karar Sayısı
2020/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI İÇİN DÜZENLENEN SORUMLULUK BEYANI
  
Şirketimizce hazırlanan ve denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu'nun ve Faaliyet Raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenip ve SPK'nın II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliğin'ne" uygun olarak hazırlanan, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını     bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
   
  
Hakan AKBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Denetim Komitesi Üyesi      Ahmet Levent SERTTAŞ  Yönetim Kurulu Üyesi  Denetim Komitesi Başkanı      Serkan ÇELİK  Genel Müdür
  
 
Kerem GÜNAY
Genel Müdür Yardımcısı - CFO 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817523


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