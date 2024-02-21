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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.02.2024 14:04
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar

       Şirketimiz ile Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.arasında "General Mobile" Markalı ürünlerin Karışık Kanal satışı ve dağıtımı 100% oranında bağlı ortaklığımız olan Arena Connect tarafından yapılmasına yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşma ile markanın daha geniş bir pazara ulaşmasını sağlayacak yenilikçi bir yapı sayesinde daha entegre bir dağıtım ve satış ağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu gelişme ışığında markanın iş modeli daha da güçlendirilerek Karışık Kanaldaki Firmalar için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratılacağına inanıyoruz.
Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251009


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SMART 47,30 339.509.702 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
COSMO 156,30 79.443.740 % 9,99  
KTLEV 109,10 306.403.061 % 9,98  
FONET 20,60 438.291.078 % 9,98  
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Frank 35,0387 35,2498 % 0,30  
Riyal 8,2349 8,2762 % 0,21  
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Gümüş ONS 23,07 23,09 % 0,66  
Platin 899,51 900,95 % 0,66  
Paladyum 968,38 971,07 % 0,66  
Brent Pet. 81,74 81,74 % 0,66  
Altın Ons 2.027,88 2.028,17 % 0,66  
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