***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.02.2024 14:04
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.arasında "General Mobile" Markalı ürünlerin Karışık Kanal satışı ve dağıtımı 100% oranında bağlı ortaklığımız olan Arena Connect tarafından yapılmasına yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşma ile markanın daha geniş bir pazara ulaşmasını sağlayacak yenilikçi bir yapı sayesinde daha entegre bir dağıtım ve satış ağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu gelişme ışığında markanın iş modeli daha da güçlendirilerek Karışık Kanaldaki Firmalar için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratılacağına inanıyoruz.
Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251009
BIST