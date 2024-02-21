***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTelpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.arasında "General Mobile" Markalı ürünlerin Karışık Kanal satışı ve dağıtımı 100% oranında bağlı ortaklığımız olan Arena Connect tarafından yapılmasına yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşma ile markanın daha geniş bir pazara ulaşmasını sağlayacak yenilikçi bir yapı sayesinde daha entegre bir dağıtım ve satış ağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu gelişme ışığında markanın iş modeli daha da güçlendirilerek Karışık Kanaldaki Firmalar için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratılacağına inanıyoruz.Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251009BIST