***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ile Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi çalışma esaslarının ekteki şekilde kabulüne, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Günışığı Geçgil Uzunoğlu ile Lojistik ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer'in Sürdürülebilirlik Komitesi'nde üye olarak görev yapmasına karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245083BIST