***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:56
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818036
BIST
16:51117.530
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.484,69
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:516,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:516,5877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:51304,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 304,39
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.052.890
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.421.851
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,82
|49.830.770
|% 11,59
|
|DESA
|5,62
|45.493.007
|% 9,34
|
|TSPOR
|3,42
|819.665.874
|% 7,89
|
|LINK
|28,28
|3.599.294
|% -15,08
|
|DOKTA
|46,62
|60.496.174
|% -14,38
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|145.464
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|9.376.642
|% -11,03
|
|THYAO
|13,99
|1.830.340.834
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,42
|819.665.874
|% 7,89
|
|PETKM
|3,95
|565.827.285
|% -3,89
|
|ASELS
|23,86
|517.599.417
|% -2,45
|
|KRDMD
|2,81
|490.246.479
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|369.180.247
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,42
|819.665.874
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,63
|360.492.181
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|490.246.479
|% -4,10
|
|ODAS
|2,11
|367.108.730
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7650
|7,8039
|% 0,47
|
|Frank
|6,1342
|6,1712
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:03POLHO
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 581, 128 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KCHOL, ARCLK
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, BIMAS, TUPRS
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2826, 61 kaybederek (% -2.47 ) 111, 635
-
17:02
ALCTL, KRTEK, BOSSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında