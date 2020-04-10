***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:03
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837104
BIST
11:3196.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 237,92
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:316,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:317,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:31360,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 360,71
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|6,51
|12.218.840
|% 9,97
|
|YKSLN
|6,63
|23.501.526
|% 6,76
|
|PGSUS
|49,68
|472.893.759
|% 6,43
|
|ARDYZ
|17,95
|79.298.925
|% 6,40
|
|SALIX
|4,98
|1.544
|% 5,96
|
|TDGYO
|2,55
|633.974
|% -5,20
|
|QNBFL
|112,80
|6.479.568
|% -3,84
|
|KFEIN
|13,14
|20.593.450
|% -2,30
|
|HUBVC
|19,84
|17.917.479
|% -2,17
|
|FONET
|8,64
|10.134.287
|% -2,15
|
|ARDYZ
|17,95
|79.298.925
|% 6,40
|
|IHLGM
|1,08
|51.830.808
|% 3,85
|
|ULUUN
|5,15
|46.016.093
|% 2,39
|
|SMART
|8,67
|28.647.923
|% -1,70
|
|YKSLN
|6,63
|23.501.526
|% 6,76
|
|IHLGM
|1,08
|51.830.808
|% 3,85
|
|MTRYO
|2,66
|12.909.673
|% 0,38
|
|ARDYZ
|17,95
|79.298.925
|% 6,40
|
|PEKGY
|3,07
|12.953.874
|% 1,66
|
|MARKA
|1,17
|4.392.206
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3073
|8,3490
|% 0,31
|
|Frank
|6,8893
|6,9308
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7712
|1,7801
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 363, 17 artarak (% 0.32 ) 114, 776
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISFIN, GSRAY, IHLGM
-
11:41XU100
Endeks 96, 125 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 3, 178.00 milyon TL de
-
11:41NTHOL
Yüzde 6.79 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 940, 326 adet işlem
-
11:40TSPOR
Yüzde 4.42 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 633, 770 adet işlem