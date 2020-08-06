***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:43
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865632
BIST
15:581.058
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -34,29
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:587,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,2236
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:588,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,2645
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:58479,29
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 17,50
|Açılış
|: 479,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.653.794
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.595.854
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.139.427
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.190.437
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.020.900
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.006.441
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,00
|1.799.516.580
|% -4,31
|
|GARAN
|6,67
|1.154.778.094
|% -1,62
|
|SISE
|5,96
|949.283.914
|% -4,49
|
|AKBNK
|4,83
|868.348.066
|% -3,78
|
|ASELS
|16,02
|834.665.254
|% -4,87
|
|EKGYO
|2,00
|1.799.516.580
|% -4,31
|
|ODAS
|2,22
|526.839.692
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,09
|434.377.825
|% -0,95
|
|TRKCM
|3,82
|732.603.224
|% -3,54
|
|AKBNK
|4,83
|868.348.066
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5134
|9,5611
|% 3,26
|
|Frank
|7,9461
|7,9940
|% 2,86
|
|Riyal
|1,9282
|1,9378
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.055
|2.055
|16,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,06
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.283
|3.398
|213,80
|
|Yarım
|1.594
|1.647
|92,30
|
|Çeyrek
|799
|828
|49,90
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,42
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|