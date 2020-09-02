***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:37
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872855
BIST
10:341.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:347,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:348,7613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:34464,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,24
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:31
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|5.194.502
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.805.836
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|19.433.632
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,70
|1.736.994
|% -6,25
|
|FENER
|30,12
|222.966.382
|% 6,81
|
|GSRAY
|3,29
|204.488.475
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,28
|176.435.040
|% 5,81
|
|SISE
|6,22
|161.118.587
|% 0,32
|
|TURSG
|6,24
|159.692.350
|% 4,87
|
|GSRAY
|3,29
|204.488.475
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,28
|176.435.040
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,77
|51.227.219
|% 0,57
|
|SISE
|6,22
|161.118.587
|% 0,32
|
|TURSG
|6,24
|159.692.350
|% 4,87
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3731
|7,3761
|% 0,12
|
|Euro
|8,7569
|8,7625
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,8041
|9,8533
|% -0,24
|
|Frank
|8,0562
|8,1047
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,23
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,93
|45,93
|0,35
|
Seans Raporu
10:31
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10:47XU030
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Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 2, 010.00 milyon TL de
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10:47SANFM
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10:46PEGYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 620, 879 adet işlem