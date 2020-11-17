***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 12:03
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888857
BIST
11:551.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -17,35
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:557,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:559,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:55470,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,29
|Açılış
|: 470,27
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:53
|SAFKR
|7,92
|41.826.930
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.205.456
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.167.357
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,68
|1.826.970.237
|% -3,02
|
|KRDMD
|4,29
|578.266.562
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,90
|558.119.198
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,09
|422.088.297
|% -3,49
|
|THYAO
|11,56
|411.635.548
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,90
|558.119.198
|% 0,53
|
|GARAN
|8,68
|1.826.970.237
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,78
|390.112.396
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,29
|578.266.562
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|144.009.404
|% -1,97
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7402
|% 0,43
|
|Euro
|9,1815
|9,1876
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2518
|% 0,56
|
|Frank
|8,4581
|8,5091
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,37
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,05
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08USAK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 966, 493 adet işlem
-
12:07PAPIL
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 484 adet işlem
-
12:06GENTS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 943, 775 adet işlem
-
12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 417
-
12:05XU100
Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 10, 526.00 milyon TL de