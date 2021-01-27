***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:14
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904861
BIST
16:321.494
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -42,57
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:327,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:328,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:32438,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,06
|Açılış
|: 438,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.330.130
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.831.771
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.187.154
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.802.733
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.670.689.263
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,44
|1.477.332.997
|% -3,94
|
|GARAN
|9,25
|1.320.349.348
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,80
|1.080.852.669
|% -1,45
|
|KOZAL
|115,90
|959.614.002
|% -4,21
|
|EKGYO
|2,44
|1.477.332.997
|% -3,94
|
|ODAS
|3,99
|1.670.689.263
|% 1,01
|
|TSKB
|1,85
|681.725.755
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|423.313.444
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|335.988.058
|% -5,92
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4008
|7,4052
|% 0,83
|
|Euro
|8,9618
|8,9687
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1016
|10,1522
|% 0,42
|
|Frank
|8,2926
|8,3425
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,70
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,42
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|0,03
|
Seans Raporu
16:32
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16:43EMKEL
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16:42DYOBY
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16:41XU030
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