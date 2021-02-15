***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 10:03
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909549
BIST
11:241.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.554
En Düşük
1.547
11:246,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0570
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
11:248,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0494
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
11:24408,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,49
|Açılış
|: 408,57
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,77
BIST En Aktif Hisseler11:24
|VAKFN
|12,32
|10.263.036
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|130.593.180
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,70
|1.042.476.884
|% 0,35
|
|SASA
|36,28
|796.109.753
|% 5,40
|
|THYAO
|12,31
|494.981.900
|% 2,58
|
|SISE
|7,77
|284.339.805
|% 1,04
|
|GARAN
|10,01
|252.615.626
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,46
|97.374.878
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,29
|148.399.404
|% 2,23
|
|PETKM
|4,99
|234.865.270
|% 0,20
|
|IHLGM
|1,41
|62.070.319
|% 1,44
|
|THYAO
|12,31
|494.981.900
|% 2,58
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9747
|6,9787
|% -0,81
|
|Euro
|8,4694
|8,4766
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6816
|9,7302
|% -0,36
|
|Frank
|7,8072
|7,8542
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% -0,77
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-2,11
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,96
|