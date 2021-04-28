***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 12:37
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931642
BIST
14:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:248,1749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0301
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1584
14:249,8773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0558
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:24464,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,71
|Açılış
|: 464,37
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,78
BIST En Aktif Hisseler14:24
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.715
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.606.697
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.595.458
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.018.006
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.497.083
|% -7,91
|
|EREGL
|19,52
|542.788.103
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|THYAO
|11,94
|368.732.710
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,10
|246.814.578
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,82
|108.032.561
|% 0,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1737
|8,1749
|% -0,37
|
|Euro
|9,8689
|9,8773
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,3012
|11,3578
|% -0,75
|
|Frank
|8,8951
|8,9487
|% -0,62
|
|Riyal
|2,1733
|2,1842
|% -0,45
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,44
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-36,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-17,43
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|0,43
|