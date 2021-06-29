***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:42
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARENA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944742
BIST
11:461.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,42
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.356
11:468,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:4610,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0356
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:46497,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 497,07
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TKURU
|271,00
|2.363.662
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.962.700
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.807.429
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,76
|14.113.510
|% -9,68
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,53
|9.258.500
|% -7,03
|
|MEGAP
|7,58
|17.729.672
|% -6,65
|
|MEGAP
|7,58
|17.729.672
|% -6,65
|
|THYAO
|13,46
|457.499.602
|% -2,89
|
|GARAN
|8,13
|331.776.916
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,91
|275.429.540
|% -1,55
|
|KUTPO
|58,50
|229.865.106
|% 7,64
|
|KOZAL
|115,30
|162.973.763
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,91
|275.429.540
|% -1,55
|
|TSKB
|1,25
|58.769.464
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|101.362.397
|% -0,46
|
|GARAN
|8,13
|331.776.916
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,02
|35.368.472
|% -2,86
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7234
|8,7275
|% 0,51
|
|Euro
|10,3885
|10,4058
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0534
|12,1138
|% 0,23
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3219
|2,3336
|% 0,52
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-8,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|-18,64
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-9,02
|
|Çeyrek
|793
|812
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|-0,16
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, VAKBN
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 18 kaybederek (% -1.08 ) 1, 203
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VANGD, YAPRK, YESIL, TKURU, MERKO, TACTR
-
11:59
ARMDA, RTALB, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında