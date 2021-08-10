***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 14:56
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956873
BIST
15:251.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:258,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:2510,0953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0659
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:25477,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,25
|Açılış
|: 477,94
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KARYE
|11,88
|98.441.780
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.999.953
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.290.474
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.661.834
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|121.520.517
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|53.824.740
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.899.702
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,20
|56.846.804
|% -8,70
|
|MRSHL
|242,50
|3.601.955
|% -8,66
|
|SISE
|8,39
|976.003.889
|% 2,57
|
|EREGL
|19,69
|949.569.757
|% -4,04
|
|GENIL
|15,53
|793.205.877
|% 8,60
|
|GARAN
|9,09
|710.356.627
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,95
|632.629.471
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|389.871.546
|% 1,64
|
|SISE
|8,39
|976.003.889
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,86
|156.699.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,95
|632.629.471
|% -0,25
|
|GARAN
|9,09
|710.356.627
|% -0,55
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5942
|8,5972
|% -0,48
|
|Euro
|10,0860
|10,0953
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,8688
|11,9283
|% -0,43
|
|Frank
|9,2796
|9,3355
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2847
|2,2961
|% -0,46
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,01
|
|Altın Gr.
|478
|479
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.168
|3.247
|-23,18
|
|Yarım
|1.531
|1.571
|-11,21
|
|Çeyrek
|768
|785
|-5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|