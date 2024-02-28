***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 11:13
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252579
BIST
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13:219.205
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,89
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.223
13:2131,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0429
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
13:2133,7655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0430
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
13:212.030,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,25
|Açılış
|: 2.031,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:16
|YAYLA
|17,27
|65.068.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|86.111.086
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.507.278
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|408.550.345
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|DESPC
|46,10
|25.313.547
|% -9,34
|
|KBORU
|171,50
|319.444.032
|% -7,10
|
|OZRDN
|61,75
|24.471.702
|% -6,16
|
|FMIZP
|332,75
|100.398.480
|% -6,07
|
|THYAO
|281,75
|5.070.771.950
|% 0,54
|
|EREGL
|46,56
|4.664.140.616
|% -0,85
|
|KCAER
|64,50
|2.659.948.024
|% -0,85
|
|MIATK
|79,10
|2.240.693.712
|% 0,13
|
|PGSUS
|862,50
|2.202.095.099
|% 4,10
|
|ZOREN
|5,51
|673.403.467
|% 2,42
|
|EKGYO
|11,41
|1.294.181.368
|% 0,97
|
|ISCTR
|11,10
|1.182.425.245
|% -0,63
|
|EREGL
|46,56
|4.664.140.616
|% -0,85
|
|ADESE
|3,00
|224.654.645
|% 6,38
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1787
|31,1887
|% 0,14
|
|Euro
|33,7597
|33,7687
|% -0,12
|
|Sterlin
|39,2857
|39,4827
|% -0,22
|
|Frank
|35,2592
|35,4716
|% -0,03
|
|Riyal
|8,2952
|8,3368
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|885,00
|885,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|916,99
|919,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,38
|2.025,66
|% 0,66
|