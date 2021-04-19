***ARENA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
19.04.2021 16:54
***ARENA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ARENA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAARENA91U1 ARENA Nakit Temettü Ödeme 42,93613 50,5131 19/04/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929200
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05464,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,06
|Açılış
|: 464,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1044
|8,1141
|% 0,32
|
|Euro
|9,7653
|9,7767
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2881
|11,3447
|% 0,12
|
|Frank
|8,8393
|8,8925
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,48
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,06
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem