ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2022 13:43
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.rsmtr.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
infoaudit@rsmtr.com
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş RSM INTERNATIONAL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994643
BIST
15:032.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0313,5081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0315,4160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0120
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:03790,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|12,12
|11.831.093
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|30.042.605
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.713
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.797
|% -9,93
|
|ERCB
|49,80
|60.703.383
|% -8,62
|
|PSGYO
|15,69
|233.240.023
|% -8,08
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|THYAO
|28,40
|1.819.623.667
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.417.394.372
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.351.586.864
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,49
|561.079.312
|% 2,47
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,97
|763.232.328
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|HALKB
|5,46
|935.670.903
|% 6,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4943
|13,5081
|% -0,08
|
|Euro
|15,4015
|15,4160
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,69
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.220
|5.351
|-4,69
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,27
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-0,25
|