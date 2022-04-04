ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Yeni UnvanRSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/03/2022Açıklamalar23.03.2022 Tarihi itibar ile unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015421BIST