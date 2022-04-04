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ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği

04.04.2022 15:31
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği


ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Yeni Unvan
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
23/03/2022
Açıklamalar

23.03.2022 Tarihi itibar ile unvan değişikliği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015421


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