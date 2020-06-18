***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.182.891.517 1.292.879.758Satışların Maliyeti28 -1.028.003.756 -1.135.301.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)154.887.761 157.578.559BRÜT KAR (ZARAR)154.887.761 157.578.559Genel Yönetim Giderleri29 -63.229.553 -52.232.845Pazarlama Giderleri29 -6.901 -698.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 15.039.842 9.551.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -26.224.446 -35.829.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.466.703 78.368.456Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 441.124 1.042.012Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -570.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.907.827 78.839.780Finansman Gelirleri34 35.669.531 45.438.675Finansman Giderleri33 -233.858.603 -108.885.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117.281.245 15.392.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.578.951 4.680.634Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -670.857Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.578.951 5.351.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-96.702.294 20.073.308DÖNEM KARI (ZARARI)-96.702.294 20.073.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.221.442 41.241.357Ana Ortaklık Payları-138.923.736 -21.168.049Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-515.981.077 -417.288.488Dönem Karı (Zararı)-96.702.294 20.073.308Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-96.702.294 20.073.308Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.401.291 19.529.383Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 3.374.329 3.815.331Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.667.035 4.900.267Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -4.667.035 4.900.267Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.356.458 24.036.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 6.161.980 2.580.987Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.518.438 21.455.051Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 932.546Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 932.546Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -20.578.951 -4.680.634Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-437.374 -1.367.284Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-437.374 -1.367.284Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17.264.198 -8.106.881İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-409.626.287 -454.107.229Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.746.867 -123.052.663İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 144.746.867 -123.052.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.308.822 -58.440.913İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)38 -75.200.622 -4.476.318İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 16.891.800 -53.964.595Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-263.351.330 -378.776.334Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -263.351.330 -378.776.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 35.852.246 -39.959.101Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)25 -22.799.484 13.055.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-173.160.780 -33.740.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -173.160.780 -33.740.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 9.906.390 639.218Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-66.334.686 39.494.528Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)15 -66.334.686 39.494.528Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.186.329 58.495.404İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)38 -56.186.329 58.495.404Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 25.050.487 49.804.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.959.154 18.372.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 5.572.317 3.528.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.386.837 14.844.030Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-512.729.872 -414.504.538Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler24 -2.438.178 -2.006.477Vergi İadeleri (Ödemeleri)-813.027 -777.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.333.275 2.103.201Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri479.565 349.575Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 479.565 349.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.561 -941.648Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -42.683 -881.983Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -49.878 -59.665Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.946.271 2.695.274FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI330.556.386 458.393.105Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri372.777.828 443.648.628Kredilerden Nakit Girişleri8 372.777.828 443.648.628Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42.221.442 14.744.477YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-167.091.416 43.207.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi166.235.559 -111.044.064NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-855.857 -67.836.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.080.860 68.917.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ225.003 1.080.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 225.003 1.080.860Finansal Yatırımlar20.683.882 38.630.153Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri7 20.683.882 38.630.153Ticari Alacaklar152.266.764 313.899.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 152.266.764 313.899.748Diğer Alacaklar85.874.657 6.789.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 79.676.940 4.476.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.197.717 2.313.169Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.313.253.391 1.027.784.025Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları15 1.313.253.391 1.027.784.025Stoklar13 4.197.165 35.382.376Peşin Ödenmiş Giderler85.130.954 62.331.470İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25 85.130.954 62.331.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.966.451 6.855.648Diğer Dönen Varlıklar7.638.903 13.211.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 7.638.903 13.211.220ARA TOPLAM1.676.237.170 1.505.964.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.676.237.170 1.505.964.987DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.687.976 8.120.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.687.976 8.120.247Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 13.087 13.087Maddi Duran Varlıklar18 10.681.451 10.846.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.194.229 1.514.090Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.194.229 1.514.090Ertelenmiş Vergi Varlığı36 26.795.624 12.606.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.372.367 33.100.100TOPLAM VARLIKLAR1.719.609.537 1.539.065.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar443.514.366 622.892.792İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar443.514.366 622.892.792Banka Kredileri8 363.514.366 540.929.459İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 80.000.000 81.963.333Diğer Finansal Yükümlülükler634.385 1.972.080Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 634.385 1.972.080Ticari Borçlar279.904.604 453.065.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 279.904.604 453.065.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 27.201.087 17.294.697Diğer Borçlar2.342.488 58.497.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 2.309.075 58.495.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 33.413 2.446Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 66.334.686Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri15 0 66.334.686Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)220.271.928 193.918.925İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 220.271.928 193.918.925Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 670.857Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.814.889 26.649.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 28.814.889 26.649.420ARA TOPLAM1.002.683.747 1.441.296.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.683.747 1.441.296.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar608.479.786 55.054.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar608.479.786 55.054.911Banka Kredileri8 608.479.786 55.054.911Diğer Finansal Yükümlülükler4.744.546 4.675.472Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 4.744.546 4.675.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.302.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 0 1.302.516Uzun Vadeli Karşılıklar10.595.528 6.871.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.595.528 6.871.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 952.003 7.373.032Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler129.923 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler129.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER624.901.786 75.277.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.627.585.533 1.516.574.348ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-33.231.630 39.610.896Ödenmiş Sermaye27 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 66.213 66.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-356.636 -346.851Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356.636 -346.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356.636 -346.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.379.504 -80.470.499Yabancı Para Çevrim Farkları27 -14.379.504 -80.470.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.613.685 1.613.685Yasal Yedekler27 1.613.685 1.613.685Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 18.748.348 39.916.397Net Dönem Karı veya Zararı-138.923.736 -21.168.049Kontrol Gücü Olmayan Paylar125.255.634 -17.120.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.024.004 22.490.739TOPLAM KAYNAKLAR1.719.609.537 1.539.065.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495Transferler15.910 23.889.006 -23.904.916Dönem Karı (Zararı)-21.168.049 -21.168.049 41.241.357 20.073.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.832 -30.186.387 -30.220.219 -80.823.845 -111.044.064Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739Transferler-21.168.049 21.168.049Dönem Karı (Zararı)-138.923.736 -138.923.736 42.221.442 -96.702.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.785 66.090.995 66.081.210 100.154.349 166.235.559Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 66.213 -356.636 -14.379.504 1.613.685 18.748.348 -138.923.736 -33.231.630 125.255.634 92.024.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-96.702.294 20.073.308DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.785 -33.832Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.785 -33.832Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar166.235.559 -30.186.387Yabancı Para Çevrim Farkları166.235.559 -30.186.387Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)166.235.559 -30.186.387DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.225.774 -30.220.219TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.523.480 -10.146.911Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar142.375.791 -14.744.477Ana Ortaklık Payları-72.852.311 4.597.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851732BIST