***ARMAE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
28.05.2020 18:16
***ARMAE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [ARMAE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (31.12.2019 tarihli Finansal Raporlar için 17.06.2020 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847394
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,34
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.997.523
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.017
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.315.025
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|188.758
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.089.583
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.421.298
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.217.799.362
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.016.273.553
|% -0,51
|
|ASELS
|30,08
|792.263.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|653.679.537
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.217.799.362
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.421.298
|% 2,84
|
|GSRAY
|3,09
|650.126.219
|% 7,67
|
|EKGYO
|1,44
|310.319.696
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|396.074.969
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3770
|8,4190
|% 1,17
|
|Frank
|7,0324
|7,0747
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8102
|1,8193
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,44
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,30
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,70
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,36
|35,36
|0,76
|