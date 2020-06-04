***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 15:18
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 4 Haziran 2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849119
BIST
15:43109.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,15
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:436,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:437,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:43372,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,65
|Açılış
|: 372,60
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% 0,05
|
|Frank
|7,0256
|7,0679
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,63
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,30
|
|Tam
|2.492
|2.521
|24,00
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|11,70
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,28
|