***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2022 16:32
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09 Mayıs 2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027799
BIST
16:352.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
16:3515,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1417
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0932
En Düşük
14,9241
16:3515,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1365
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
16:35905,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 905,18
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler16:33
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.046.318
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|310.246.445
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|59.153.177
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.775.207
|% 9,96
|
|DEVA
|36,30
|136.595.113
|% -8,43
|
|PAMEL
|105,90
|5.398.058
|% -5,45
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|TDGYO
|7,37
|2.415.328
|% -4,90
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,38
|3.022.863.490
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,26
|2.685.181.444
|% 5,04
|
|SISE
|19,32
|2.387.734.332
|% -0,36
|
|TUPRS
|247,80
|1.816.254.936
|% -2,90
|
|EREGL
|33,42
|1.775.879.861
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,68
|765.871.463
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|955.153.182
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,26
|2.685.181.444
|% 5,04
|
|KARSN
|5,47
|702.188.065
|% 0,55
|
|AKBNK
|8,66
|1.085.461.225
|% -0,69
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0737
|15,0862
|% 0,94
|
|Euro
|15,8896
|15,9092
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,5708
|18,6640
|% 1,03
|
|Frank
|15,1577
|15,2490
|% 0,71
|
|Riyal
|4,0097
|4,0298
|% 0,97
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-19,48
|
|Altın Gr.
|907
|907
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.209
|5,00
|
|Tam
|6.096
|6.251
|15,67
|
|Yarım
|2.946
|3.024
|7,58
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,08
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48PRKAB
Yüzde 7.34 oranında artışla 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 367, 937 adet işlem
-
16:47SMRTG
Yüzde 9.96 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 086, 143 adet işlem
-
16:45DGGYO
Yüzde 5.91 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 880, 749 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 30, 999.00 milyon TL de
-
16:44ESCOM
Yüzde 4.73 oranında artışla 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 849 adet işlem