***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2023 16:09
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantımızda, 1) Şirket esas sözleşmesindeki "Ünvan" başlıklı 2. maddenin ekteki şekilde tadiline, 2) Esas sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasına, ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına ve müteakiben yasal işlemlerin tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113546
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8456
|18,8537
|% 0,10
|
|Euro
|20,1218
|20,1252
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5583
|22,6714
|% -1,33
|
|Frank
|20,2975
|20,4198
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-24,14
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,67
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.544
|7.614
|-104,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA