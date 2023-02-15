***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantımızda, 1) Şirket esas sözleşmesindeki "Ünvan" başlıklı 2. maddenin ekteki şekilde tadiline, 2) Esas sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasına, ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına ve müteakiben yasal işlemlerin tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113546BIST