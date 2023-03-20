***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşmedeki Unvan başlıklı 2. maddenin değişikliği için yapılan başvurumuzun, Kurul tarafından 16.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.0-34753 sayılı yazı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126235BIST