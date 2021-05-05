***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.05.2021 18:27
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/03/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934739
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
0
En Düşük
0
18:058,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
18:0510,0141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0186
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0419
En Düşük
9,9803
18:05479,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,12
|Açılış
|: 480,06
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
480,99
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3222
|8,3253
|% 0,14
|
|Euro
|10,0044
|10,0117
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5512
|11,6092
|% 0,20
|
|Frank
|9,0848
|9,1395
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2149
|2,2260
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,88
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem