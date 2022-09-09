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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.09.2022 14:22
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ingram Micro Bilgisayar ve Ticaret Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar donanımı, yazılımı ve bileşenlerinin dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
137.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.09.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
5.776,4 TL
Toplam Tutar
31.654.664 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,007
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin faaliyetlerine, ürün portföyüne ve finansal durumuna olumlu katkı sağlayacağını öngörmekteyiz
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Aptec Distribution S.A. Limited-Aptec Holdings Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

27.07.2022 tarihli açıklamamızı takiben, Şirketimizin Ingram Micro Bilgisayar ve Ticaret Limited Şirketi'nin hisselerinin %100'ünü devir alması işlemi 08.09.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061919


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GARAN 26,18 2.844.710.975 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.648.144.318 % 9,99  
HALKB 13,76 1.385.377.532 % 9,99  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
KLNMA 20,88 3.617.250 % 9,95  
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Riyal 4,8381 4,8624 % 0,05  
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Altın Ons 1.726 1.727 17,98  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,55  
Cumhuriyet 6.762 6.865 35,00  
Tam 6.797 6.868 39,00  
Yarım 3.312 3.357 19,00  
Çeyrek 1.661 1.678 9,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,73 0,18  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 0,11  
B. Petrol 90,81 90,81 1,66  
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