***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915Transferler12.640.938 -12.640.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.878.259 -1.035.082 65.843.177 437.972 66.281.149Dönem Karı (Zararı)-1.035.082 -1.035.082 356.696 -678.386Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.878.259 66.878.259 81.276 66.959.535Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Transferler-1.035.082 1.035.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.998.198 8.888.990 38.887.188 4.219.505 43.106.693Dönem Karı (Zararı)8.888.990 8.888.990 4.050.627 12.939.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.998.198 29.998.198 168.878 30.167.076Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.082.482 96.844.753Dönem Karı (Zararı)12.939.617 -678.386Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.049.842 35.168.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.264.633 2.135.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.362.411 2.441.811Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.359.590 2.671.029Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.821 -229.218Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler452.684 -3.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler452.684 -3.026Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.656.781 11.445.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.694.553 -2.499.449Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 19.408.800 14.618.229Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 1.282.060 396.518Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 -339.526 -1.069.314Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.017.690 582.043Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.017.690 582.043Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 11.396.945 18.577.088Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.922 -10.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.242.534 90.640.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-99.987.374 175.985.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)170.386 -199.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.157.760 176.184.591Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.394.978 37.530.873Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.603.018 -133.302.462İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)890.392 -1.751.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)92.712.626 -131.550.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.738.303 -4.152.265Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.275.103 14.578.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.776.610 7.299.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.501.507 7.279.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.746.925 125.130.881Vergi İadeleri (Ödemeleri)335.557 -28.286.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.609.344 -2.145.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri761.520 11.780Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri716.831 11.780Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.689 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.370.864 -2.156.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.365.760 -2.156.980Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.104 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.389.742 -46.258.369Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.137.259.538 2.210.362.074Kredilerden Nakit Girişleri4.137.259.538 2.210.362.074Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.139.601.012 -2.245.454.994Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.139.601.012 -2.245.454.994Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.317.687 0Ödenen Faiz-16.425.134 -13.664.898Alınan Faiz4.694.553 2.499.449YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.083.396 48.441.184Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.420.034 35.893.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.503.430 84.334.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 167.194.645 82.860.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.698.075 167.194.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 201.698.075 167.194.645Ticari Alacaklar770.014.917 593.511.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 66.476 216.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 769.948.441 593.294.184Diğer Alacaklar148.336 44.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 148.336 44.837Türev Araçlar26 71.488 0Stoklar9 100.168.322 81.856.082Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 7.412.007Diğer Dönen Varlıklar2.761.428 10.673.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.761.428 10.673.813ARA TOPLAM1.074.862.566 860.692.501Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 1.322.247 1.171.039TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.076.184.813 861.863.540DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 6.433.140 5.336.267Kullanım Hakkı Varlıkları10 10.573.268 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar276.682 165.846Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 276.682 165.846Ertelenmiş Vergi Varlığı23 9.007.244 6.040.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.290.334 11.542.265TOPLAM VARLIKLAR1.102.475.147 873.405.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.873.903 18.712.093İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.873.903 18.712.093Banka Kredileri5 17.005.576 18.712.093Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.868.327 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları119.177.769 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları119.177.769 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 119.177.769 0Ticari Borçlar552.396.760 402.710.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 2.291.861 1.203.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 550.104.899 401.506.781Türev Araçlar0 946.202Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 0 946.202Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 6.139.772 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.093.579 2.077.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.093.579 2.077.009Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.587.463 19.924.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 15.587.463 19.924.028ARA TOPLAM716.269.246 444.369.911TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER716.269.246 444.369.911UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar112.556.025 198.670.019İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar104.963.916 198.670.019Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 104.963.916 198.670.019İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.592.109 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.592.109 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.152.119 974.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.152.119 974.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.708.144 199.644.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER829.977.390 644.014.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar267.838.327 228.951.139Ödenmiş Sermaye16 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)177.685.226 147.687.028Yabancı Para Çevrim Farkları16 177.685.226 147.687.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler16 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 50.929.451 51.964.533Net Dönem Karı veya Zararı8.888.990 -1.035.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.659.430 439.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR272.497.757 229.391.064TOPLAM KAYNAKLAR1.102.475.147 873.405.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.033.078.653 1.712.794.033Satışların Maliyeti17 -1.938.798.249 -1.619.529.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.280.404 93.264.256BRÜT KAR (ZARAR)94.280.404 93.264.256Genel Yönetim Giderleri18 -30.557.792 -25.690.162Pazarlama Giderleri18 -23.287.645 -20.770.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 24.086.042 17.970.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -20.789.737 -26.028.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.731.272 38.745.511FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.731.272 38.745.511Finansman Gelirleri21 23.621.335 24.745.447Finansman Giderleri22 -43.016.045 -45.592.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.336.562 17.898.702Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.396.945 -18.577.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -13.564.553 -18.024.496Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.167.608 -552.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.939.617 -678.386DÖNEM KARI (ZARARI)12.939.617 -678.386Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.050.627 356.696Ana Ortaklık Payları8.888.990 -1.035.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 0,00539000 -0,00028000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 0,00539000 -0,00028000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.167.076 66.959.535Yabancı Para Çevrim Farkları30.167.076 66.959.535Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)16 30.167.076 66.959.535DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.167.076 66.959.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.106.693 66.281.149Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.219.505 437.972Ana Ortaklık Payları38.887.188 65.843.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822099BIST