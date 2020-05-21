***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Transferler-1.035.082 1.035.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.050.907 3.108.758 19.159.665 67.470 19.227.135Dönem Karı (Zararı)3.108.758 3.108.758 52.862 3.161.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.050.907 16.050.907 14.608 16.065.515Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 163.737.935 6.343.684 50.929.451 3.108.758 248.110.804 507.395 248.618.199Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.549.749 2.280.161 28.829.910 992.766 29.822.676Dönem Karı (Zararı)2.280.161 2.280.161 878.261 3.158.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.549.749 26.549.749 114.505 26.664.254Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 204.234.975 6.343.684 59.818.441 2.280.161 296.668.237 5.652.196 302.320.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.375.907 24.426.174Dönem Karı (Zararı)3.158.422 3.161.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.101.417 7.002.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.190.892 515.315Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler43.922 505.407Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 510.048Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 43.922 -4.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-494.655 -397.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-494.655 -397.140Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.549.954 1.676.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -672.020 -1.459.744Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.302.572 3.542.206Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri331.627 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.412.225 -406.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.414.860 -941.183Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.414.860 -941.183Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 8.226.164 5.644.463Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.108.556 14.159.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.026.177 46.556.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)46.616 -214.756İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.072.793 46.771.700Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.848.443 -13.474.064Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.003.797 -2.262.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.513.067 1.964.125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-27.516.864 -4.226.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.522.821 -1.587.241Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.707.318 -15.073.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.589.018 -2.956.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)881.700 -12.117.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-107.848.717 24.323.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.527.190 102.678YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-575.411 -171.006Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.349Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.349Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-575.411 -173.355Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -575.411 -173.355Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.589.583 517.538Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.049.911.704 521.288.669Kredilerden Nakit Girişleri2.049.911.704 521.288.669Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.946.301.739 -518.861.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.946.301.739 -518.861.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.182.127 0Ödenen Faiz-3.510.275 -3.369.875Alınan Faiz672.020 1.459.744YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.361.735 24.772.706Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.507.252 12.788.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.517 37.561.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.698.075 167.194.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.843.592 204.755.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 201.843.592 201.698.075Ticari Alacaklar875.345.763 770.014.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 23.061 66.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 875.322.702 769.948.441Diğer Alacaklar154.150 148.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar154.150 148.336Türev Araçlar21 1.486.348 71.488Stoklar8 169.565.420 100.168.322Diğer Dönen Varlıklar14.758.080 2.761.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.758.080 2.761.428ARA TOPLAM1.263.153.353 1.074.862.566Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.450.416 1.322.247TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.264.603.769 1.076.184.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 6.962.496 6.433.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 10.133.989 10.573.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.664 276.682Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.664 276.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 6.920.919 9.007.244TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.304.068 26.290.334TOPLAM VARLIKLAR1.288.907.837 1.102.475.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar130.308.149 20.873.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar130.308.149 20.873.903Banka Kredileri5 126.587.051 17.005.576Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.721.098 3.868.327Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları130.683.525 119.177.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları130.683.525 119.177.769Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 130.683.525 119.177.769Ticari Borçlar576.618.425 552.396.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 4.132.367 2.291.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 572.486.058 550.104.899Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.592.686 6.139.772Kısa Vadeli Karşılıklar1.545.479 2.093.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.545.479 2.093.579Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.798.776 15.587.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.798.776 15.587.463ARA TOPLAM862.547.040 716.269.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER862.547.040 716.269.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar122.715.077 112.556.025İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar115.086.393 104.963.916Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 115.086.393 104.963.916İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.628.684 7.592.109Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.628.684 7.592.109Uzun Vadeli Karşılıklar1.325.287 1.152.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.325.287 1.152.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.040.364 113.708.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER986.587.404 829.977.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar296.668.237 267.838.327Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)204.234.975 177.685.226Yabancı Para Çevrim Farkları12 204.234.975 177.685.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 59.818.441 50.929.451Net Dönem Karı veya Zararı2.280.161 8.888.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.652.196 4.659.430TOPLAM ÖZKAYNAKLAR302.320.433 272.497.757TOPLAM KAYNAKLAR1.288.907.837 1.102.475.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 591.341.563 457.298.029Satışların Maliyeti13 -563.878.193 -434.161.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.463.370 23.136.622BRÜT KAR (ZARAR)27.463.370 23.136.622Genel Yönetim Giderleri14 -6.699.141 -6.552.494Pazarlama Giderleri14 -5.906.690 -6.143.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.900.970 3.888.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.816.789 -3.694.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.941.720 10.634.705FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.941.720 10.634.705Finansman Gelirleri16 7.440.702 11.960.662Finansman Giderleri17 -7.997.836 -13.789.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.384.586 8.806.083Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.226.164 -5.644.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.463.476 -5.340.964Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -2.762.688 -303.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.158.422 3.161.620DÖNEM KARI (ZARARI)3.158.422 3.161.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar878.261 52.862Ana Ortaklık Payları2.280.161 3.108.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00132000 0,00132000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00132000 0,00132000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.664.254 16.065.515Yabancı Para Çevrim Farkları26.664.254 16.065.515Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)26.664.254 16.065.515DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.664.254 16.065.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.822.676 19.227.135Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar992.766 67.470Ana Ortaklık Payları28.829.910 19.159.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846328BIST