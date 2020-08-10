***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Transferler-1.035.082 1.035.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.915.468 4.196.927 26.112.395 1.840.454 27.952.849Dönem Karı (Zararı)4.196.927 4.196.927 1.873.018 6.069.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.915.468 21.915.468 -32.564 21.882.904Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 169.602.496 6.343.684 50.929.451 4.196.927 255.063.534 2.280.379 257.343.913Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.201.777 4.193.091 46.394.868 1.290.499 47.685.367Dönem Karı (Zararı)4.193.091 4.193.091 1.081.443 5.274.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.201.777 42.201.777 209.056 42.410.833Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 219.887.003 6.343.684 59.818.441 4.193.091 314.233.195 5.949.929 320.183.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.652.991 5.868.044Dönem Karı (Zararı)5.274.534 6.069.945Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.035.037 18.477.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 2.448.089 1.966.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler813.353 1.764.025Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 692.062 1.697.581Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 121.291 66.444Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler261.686 129.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler261.686 129.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.412.245 7.387.818Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -736.550 -2.929.403Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 8.833.184 9.744.719Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-26.152 1.087.455Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.658.237 -514.953Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler746.653 -253.272Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler746.653 -253.272Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 13.353.925 7.513.235Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-914 -30.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.801.451 -21.086.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.276.453 38.150.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.569 76.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-61.307.022 38.074.324Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-84.887.281 -73.917.115Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.191.327 30.267.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.169.344 5.796.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.021.983 24.471.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.864.852 -1.996.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.964.192 -13.591.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.430.441 -10.751.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.533.751 -2.840.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-123.491.880 3.460.813Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.161.111 2.407.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-891.113 -1.160.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.774 136.929Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.774 136.929Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-896.887 -1.297.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -896.887 -1.297.049Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.946.955 40.342.976Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.163.260.713 1.143.231.236Kredilerden Nakit Girişleri5 4.163.260.713 1.143.231.236Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.102.300.191 -1.095.709.109Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.102.300.191 -1.095.709.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.242.166 -2.058.953Ödenen Faiz-7.507.951 -8.049.601Alınan Faiz736.550 2.929.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-84.597.149 45.050.900Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.841.361 15.657.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.755.788 60.708.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.698.075 167.194.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 137.942.287 227.903.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 137.942.287 201.698.075Ticari Alacaklar951.005.764 770.014.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 44.259 66.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 950.961.505 769.948.441Diğer Alacaklar464.856 148.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar464.856 148.336Türev Araçlar0 71.488Stoklar8 204.977.952 100.168.322Diğer Dönen Varlıklar25.025.260 2.761.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.025.260 2.761.428ARA TOPLAM1.319.416.119 1.074.862.566Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.523.026 1.322.247TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.320.939.145 1.076.184.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 6.911.218 6.433.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 9.521.626 10.573.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar283.335 276.682Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar283.335 276.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.973.519 9.007.244TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.689.698 26.290.334TOPLAM VARLIKLAR1.343.628.843 1.102.475.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar82.587.952 20.873.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.587.952 20.873.903Banka Kredileri5 78.995.258 17.005.576Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.592.694 3.868.327Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.819.561 119.177.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.819.561 119.177.769Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 102.819.561 119.177.769Ticari Borçlar656.923.286 552.396.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 7.046.956 2.291.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 649.876.330 550.104.899Türev Araçlar675.165 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar675.165 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.931.459 6.139.772Kısa Vadeli Karşılıklar2.306.008 2.093.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.306.008 2.093.579Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.389.535 15.587.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.389.535 15.587.463ARA TOPLAM859.632.966 716.269.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER859.632.966 716.269.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar162.390.166 112.556.025İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar154.964.124 104.963.916Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 154.964.124 104.963.916İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.426.042 7.592.109Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.426.042 7.592.109Uzun Vadeli Karşılıklar1.422.587 1.152.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.422.587 1.152.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.812.753 113.708.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.023.445.719 829.977.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar314.233.195 267.838.327Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)219.887.003 177.685.226Yabancı Para Çevrim Farkları219.887.003 177.685.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 59.818.441 50.929.451Net Dönem Karı veya Zararı4.193.091 8.888.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.949.929 4.659.430TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.183.124 272.497.757TOPLAM KAYNAKLAR1.343.628.843 1.102.475.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.317.245.317 969.319.106 725.903.754 512.021.077Satışların Maliyeti13 -1.261.453.287 -923.278.388 -697.575.094 -489.116.981TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.792.030 46.040.718 28.328.660 22.904.096BRÜT KAR (ZARAR)55.792.030 46.040.718 28.328.660 22.904.096Genel Yönetim Giderleri14 -16.257.492 -15.444.882 -9.558.351 -9.102.044Pazarlama Giderleri14 -11.488.036 -11.195.102 -5.581.346 -5.391.862Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.864.546 8.887.587 10.963.576 4.999.020Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.038.025 -6.109.881 -14.221.236 -2.374.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.873.023 22.178.440 9.931.303 11.035.208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.873.023 22.178.440 9.931.303 11.035.208Finansman Gelirleri16 15.931.397 15.537.456 8.490.695 3.576.794Finansman Giderleri17 -19.175.961 -24.132.716 -11.178.125 -9.594.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.628.459 13.583.180 7.243.873 5.017.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.353.925 -7.513.235 -5.127.761 -1.933.010Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -9.292.354 -7.216.347 -3.828.878 -1.875.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -4.061.571 -296.888 -1.298.883 -57.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.274.534 6.069.945 2.116.112 3.084.966DÖNEM KARI (ZARARI)5.274.534 6.069.945 2.116.112 3.084.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.081.443 1.873.018 203.182 1.820.156Ana Ortaklık Payları4.193.091 4.196.927 1.912.930 1.264.810Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,00220000 0,00253000 0,00088000 0,00129000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,00220000 0,00253000 0,00088000 0,00129000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389Yabancı Para Çevrim Farkları42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.410.833 21.882.904 15.746.579 5.817.389TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.685.367 27.952.849 17.862.691 8.902.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.290.499 1.840.454 297.733 1.772.984Ana Ortaklık Payları46.394.868 26.112.395 17.564.958 7.129.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867608BIST