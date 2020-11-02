***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Transferler-1.035.082 1.035.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.488.067 9.413.214 26.901.281 2.624.550 29.525.831Dönem Karı (Zararı)9.413.214 9.413.214 2.644.718 12.057.932Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.488.067 17.488.067 -20.168 17.467.899Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 165.175.095 6.343.684 50.929.451 9.413.214 255.852.420 3.064.475 258.916.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)86.552.128 2.215.253 88.767.381 1.261.052 90.028.433Dönem Karı (Zararı)2.215.253 2.215.253 773.911 2.989.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.552.128 86.552.128 487.141 87.039.269Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 264.237.354 6.343.684 59.818.441 2.215.253 356.605.708 5.920.482 362.526.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.527.581 -41.500.012Dönem Karı (Zararı)2.989.164 12.057.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.576.941 22.921.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.533.651 3.179.061Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler779.909 1.780.470Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 692.062 1.762.329Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 87.847 18.141Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.498 -326.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler515.498 -326.442Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.050.098 11.123.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -837.081 -4.110.910Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 13.873.347 15.314.573Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-26.152 21.427Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.960.016 -101.639Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.501.453 -541.960Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.501.453 -541.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 25.198.546 7.772.440Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler692 -65.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.329.222 -77.027.211Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-170.202.421 29.013.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.179 180.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-170.196.242 28.833.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-53.275.323 -11.290.713Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.262.481 -78.567.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.251.443 7.395.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)146.011.038 -85.963.324Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.952.675 -3.330.008Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.161.284 -12.852.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.531.724 -10.447.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.629.560 -2.405.535Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.763.117 -42.047.877Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.764.464 547.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.952.283 -2.274.083Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.158 483.542Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.158 483.542Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.986.441 -2.757.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.986.441 -2.757.625Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.117.467 21.764.060Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.957.054.551 2.926.436.872Kredilerden Nakit Girişleri5 6.957.054.551 2.926.436.872Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.852.229.713 -2.892.639.581Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -6.852.229.713 -2.892.639.581Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.520.128 -3.175.829Ödenen Faiz-12.024.324 -12.968.312Alınan Faiz837.081 4.110.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.637.603 -22.010.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi56.588.797 10.498.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.226.400 -11.511.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 201.698.075 167.194.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 280.924.475 155.682.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 280.924.475 201.698.075Ticari Alacaklar1.209.289.121 770.014.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 94.564 66.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.209.194.557 769.948.441Diğer Alacaklar560.089 148.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar560.089 148.336Türev Araçlar1.572.941 71.488Stoklar8 193.516.799 100.168.322Diğer Dönen Varlıklar23.512.277 2.761.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.512.277 2.761.428ARA TOPLAM1.709.375.702 1.074.862.566Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.738.006 1.322.247TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.711.113.708 1.076.184.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 8.335.138 6.433.140Kullanım Hakkı Varlıkları9 9.386.343 10.573.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar303.153 276.682Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar303.153 276.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.629.125 9.007.244TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.653.759 26.290.334TOPLAM VARLIKLAR1.734.767.467 1.102.475.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar136.477.160 20.873.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar136.477.160 20.873.903Banka Kredileri5 133.242.267 17.005.576Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.234.893 3.868.327Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.108.353 119.177.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.108.353 119.177.769Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 39.108.353 119.177.769Ticari Borçlar900.877.012 552.396.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 10.282.356 2.291.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 890.594.656 550.104.899Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 10.505.180 6.139.772Kısa Vadeli Karşılıklar2.357.330 2.093.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.357.330 2.093.579Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.060.577 15.587.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.060.577 15.587.463ARA TOPLAM1.108.385.612 716.269.246TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.108.385.612 716.269.246UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar262.350.344 112.556.025İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar254.786.608 104.963.916Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 254.786.608 104.963.916İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.563.736 7.592.109Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.563.736 7.592.109Uzun Vadeli Karşılıklar1.505.321 1.152.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.505.321 1.152.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER263.855.665 113.708.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.372.241.277 829.977.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.605.708 267.838.327Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)264.237.354 177.685.226Yabancı Para Çevrim Farkları264.237.354 177.685.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 59.818.441 50.929.451Net Dönem Karı veya Zararı2.215.253 8.888.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.920.482 4.659.430TOPLAM ÖZKAYNAKLAR362.526.190 272.497.757TOPLAM KAYNAKLAR1.734.767.467 1.102.475.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.113.372.394 1.451.398.316 796.127.077 482.079.210Satışların Maliyeti13 -2.025.598.984 -1.382.682.145 -764.145.697 -459.403.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.773.410 68.716.171 31.981.380 22.675.453BRÜT KAR (ZARAR)87.773.410 68.716.171 31.981.380 22.675.453Genel Yönetim Giderleri14 -24.775.821 -22.496.173 -8.518.329 -7.051.291Pazarlama Giderleri14 -18.936.397 -17.227.405 -7.448.361 -6.032.303Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.539.351 13.712.199 -325.195 4.824.612Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.652.749 -7.433.904 -7.614.724 -1.324.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.947.794 35.270.888 8.074.771 13.092.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.947.794 35.270.888 8.074.771 13.092.448Finansman Gelirleri16 31.477.860 19.688.413 15.546.463 4.150.957Finansman Giderleri17 -33.237.944 -35.128.929 -14.061.983 -10.996.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.187.710 19.830.372 9.559.251 6.247.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.198.546 -7.772.440 -11.844.621 -259.205Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -19.810.172 -7.063.540 -10.517.818 152.807Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -5.388.374 -708.900 -1.326.803 -412.012SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.989.164 12.057.932 -2.285.370 5.987.987DÖNEM KARI (ZARARI)2.989.164 12.057.932 -2.285.370 5.987.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar773.911 2.644.718 -307.532 771.700Ana Ortaklık Payları2.215.253 9.413.214 -1.977.838 5.216.287Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,00125000 0,00502000 -0,00095000 0,00249000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 19 0,00125000 0,00502000 -0,00095000 0,00249000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005Yabancı Para Çevrim Farkları87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.028.433 29.525.831 42.343.066 1.572.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.261.052 2.624.550 -29.447 784.096Ana Ortaklık Payları88.767.381 26.901.281 42.372.513 788.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885476BIST