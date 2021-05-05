***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.549.749 2.280.161 28.829.910 992.766 29.822.676Dönem Karı (Zararı)2.280.161 2.280.161 878.261 3.158.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.549.749 26.549.749 114.505 26.664.254Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 204.234.975 6.343.684 59.818.441 2.280.161 296.668.237 5.652.196 302.320.433Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.300.126 7.743.114 56.043.240 702.606 56.745.846Dönem Karı (Zararı)7.743.114 7.743.114 452.216 8.195.330Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.300.126 48.300.126 250.390 48.550.516Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 290.338.108 6.343.684 74.804.906 7.743.114 403.220.788 7.412.556 410.633.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-195.897.046 -114.375.907Dönem Karı (Zararı)8.195.330 3.158.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.187.650 10.101.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.224.958 1.190.892Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler147.845 43.922Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 217.439 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.594 43.922Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-341.901 -494.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-341.901 -494.655Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.965.690 2.549.954Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -271.319 -672.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.356.595 4.302.572Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 331.627Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.119.586 -1.412.225Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.667.527 -1.414.860Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.667.527 -1.414.860Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 12.871.567 8.226.164Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.982 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-214.831.792 -121.108.556Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.185.776 -29.026.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)299.573 46.616İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.485.349 -29.072.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.631.550 -55.848.443Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.215.166 -26.003.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.743.479 1.513.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-111.958.645 -27.516.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.320.943 -1.522.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.478.357 -8.707.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.338.250 -9.589.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.140.107 881.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-195.448.812 -107.848.717Vergi İadeleri (Ödemeleri)-448.234 -6.527.190YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-169.630 -575.411Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri164.023 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri164.023 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-333.653 -575.411Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -333.653 -575.411Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.083.765 99.589.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.401.064.245 2.049.911.704Kredilerden Nakit Girişleri1.401.064.245 2.049.911.704Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.400.594.260 -1.946.301.739Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.400.594.260 -1.946.301.739Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.289.900 -1.182.127Ödenen Faiz-3.535.169 -3.510.275Alınan Faiz271.319 672.020YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-200.150.441 -15.361.735Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.414.326 15.507.252NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-198.736.115 145.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 243.907.760 201.698.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.171.645 201.843.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 45.171.645 243.907.760Ticari Alacaklar1.470.313.393 1.240.551.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 295.636 558.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.470.017.757 1.239.992.858Diğer Alacaklar571.258 531.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar571.258 531.044Türev Araçlar21 3.164.638 0Stoklar8 265.209.374 208.226.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.613.090Diğer Dönen Varlıklar35.182.324 13.783.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar35.182.324 13.783.523ARA TOPLAM1.819.612.632 1.708.613.977Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.853.309 1.633.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.821.465.941 1.710.247.921DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 8.191.010 7.721.551Kullanım Hakkı Varlıkları9 8.008.908 8.995.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar280.237 266.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar280.237 266.034Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.942.649 5.417.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.422.804 22.400.281TOPLAM VARLIKLAR1.840.888.745 1.732.648.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36.532.830 35.466.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.532.830 35.466.702Banka Kredileri5 32.617.363 32.025.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.915.467 3.441.586Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.548.222 129.220.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.548.222 129.220.504Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 146.548.222 129.220.504Ticari Borçlar1.002.775.852 984.984.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 32.878.591 17.293.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 969.897.261 967.691.243Türev Araçlar0 2.502.889Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.502.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 8.999.299 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.453.962 3.880.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.453.962 3.880.388Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.438.571 30.054.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.438.571 30.054.198ARA TOPLAM1.213.748.736 1.186.109.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.213.748.736 1.186.109.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar214.458.520 191.106.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar208.516.256 183.842.455Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 208.516.256 183.842.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.942.264 7.264.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.942.264 7.264.248Uzun Vadeli Karşılıklar2.048.145 1.544.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.048.145 1.544.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.506.665 192.651.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.430.255.401 1.378.760.704ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar403.220.788 347.177.548Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)290.338.108 242.037.982Yabancı Para Çevrim Farkları12 290.338.108 242.037.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 74.804.906 59.818.441Net Dönem Karı veya Zararı7.743.114 14.986.465Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.412.556 6.709.950TOPLAM ÖZKAYNAKLAR410.633.344 353.887.498TOPLAM KAYNAKLAR1.840.888.745 1.732.648.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 982.240.717 591.341.563Satışların Maliyeti13 -941.370.436 -563.878.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.870.281 27.463.370BRÜT KAR (ZARAR)40.870.281 27.463.370Genel Yönetim Giderleri14 -7.249.774 -6.699.141Pazarlama Giderleri14 -8.104.367 -5.906.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.421.955 6.900.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.860.701 -9.816.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.077.394 11.941.720FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.077.394 11.941.720Finansman Gelirleri16 19.143.122 7.440.702Finansman Giderleri17 -19.153.619 -7.997.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.066.897 11.384.586Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.871.567 -8.226.164Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -10.041.627 -5.463.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -2.829.940 -2.762.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.195.330 3.158.422DÖNEM KARI (ZARARI)8.195.330 3.158.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar452.216 878.261Ana Ortaklık Payları7.743.114 2.280.161Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00341000 0,00132000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00341000 0,00132000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar48.550.516 26.664.254Yabancı Para Çevrim Farkları48.550.516 26.664.254Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)48.550.516 26.664.254DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.550.516 26.664.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.745.846 29.822.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar702.606 992.766Ana Ortaklık Payları56.043.240 28.829.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934737BIST