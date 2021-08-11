***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2021 19:10
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.201.777 4.193.091 46.394.868 1.290.499 47.685.367
Dönem Karı (Zararı)
4.193.091 4.193.091 1.081.443 5.274.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.201.777 42.201.777 209.056 42.410.833
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 219.887.003 6.343.684 59.818.441 4.193.091 314.233.195 5.949.929 320.183.124
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.043.174 12.491.247 80.534.421 2.346.680 82.881.101
Dönem Karı (Zararı)
12.491.247 12.491.247 1.899.926 14.391.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.043.174 68.043.174 446.754 68.489.928
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 310.081.156 6.343.684 74.804.906 12.491.247 427.711.969 9.056.630 436.768.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.108.149 -135.652.991
Dönem Karı (Zararı)
14.391.173 5.274.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.411.962 24.035.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.559.690 2.448.089
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
292.991 813.353
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 497.262 692.062
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -204.271 121.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
661.827 261.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
661.827 261.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.496.188 6.412.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -283.999 -736.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 9.772.606 8.833.184
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
106.101 -26.152
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.098.520 -1.658.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.783.279 746.653
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.783.279 746.653
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 25.196.244 13.353.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.699 -914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-270.204.173 -152.801.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.822.687 -61.276.453
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
278.336 30.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
113.544.351 -61.307.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.670.493 -84.887.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-344.863.441 21.191.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.866.497 4.169.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-364.729.938 17.021.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.248.208 -1.864.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.244.718 -25.964.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.810.249 -18.430.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.434.469 -7.533.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-221.401.038 -123.491.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.707.111 -12.161.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-594.518 -891.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.749 5.774
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.749 5.774
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-779.267 -896.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -779.267 -896.887
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.350.747 51.946.955
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.395.489.799 4.163.260.713
Kredilerden Nakit Girişleri
4.395.489.799 4.163.260.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.375.541.717 -4.102.300.191
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.375.541.717 -4.102.300.191
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.669.419 -2.242.166
Ödenen Faiz
-8.211.915 -7.507.951
Alınan Faiz
283.999 736.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-222.351.920 -84.597.149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.426.173 20.841.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-207.925.747 -63.755.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 243.907.760 201.698.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.982.013 137.942.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.982.013 243.907.760
Ticari Alacaklar
1.344.606.732 1.240.551.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 354.949 558.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.344.251.783 1.239.992.858
Diğer Alacaklar
565.236 531.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
565.236 531.044
Türev Araçlar
280.390 0
Stoklar
8 258.968.898 208.226.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.613.090
Diğer Dönen Varlıklar
29.565.667 13.783.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.565.667 13.783.523
ARA TOPLAM
1.669.968.936 1.708.613.977
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.937.717 1.633.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.671.906.653 1.710.247.921
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 8.208.175 7.721.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.258.684 8.995.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
270.506 266.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
270.506 266.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.618.142 5.417.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.355.507 22.400.281
TOPLAM VARLIKLAR
1.695.262.160 1.732.648.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.029.962 35.466.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.029.962 35.466.702
Banka Kredileri
5 54.816.729 32.025.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.213.233 3.441.586
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.215.491 129.220.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.215.491 129.220.504
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 153.215.491 129.220.504
Ticari Borçlar
785.396.087 984.984.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 42.485.545 17.293.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 742.910.542 967.691.243
Türev Araçlar
0 2.502.889
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.502.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 16.415.021 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.598.289 3.880.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.598.289 3.880.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.678.375 30.054.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.678.375 30.054.198
ARA TOPLAM
1.032.333.225 1.186.109.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.333.225 1.186.109.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
223.757.754 191.106.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
217.990.286 183.842.455
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 217.990.286 183.842.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.767.468 7.264.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.767.468 7.264.248
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.402.582 1.544.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.402.582 1.544.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.160.336 192.651.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.493.561 1.378.760.704
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
427.711.969 347.177.548
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.081.156 242.037.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
310.081.156 242.037.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.804.906 59.818.441
Net Dönem Karı veya Zararı
12.491.247 14.986.465
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.056.630 6.709.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
436.768.599 353.887.498
TOPLAM KAYNAKLAR
1.695.262.160 1.732.648.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.876.270.604 1.317.245.317 894.029.887 725.903.754
Satışların Maliyeti
13 -1.791.366.286 -1.261.453.287 -849.995.850 -697.575.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.904.318 55.792.030 44.034.037 28.328.660
BRÜT KAR (ZARAR)
84.904.318 55.792.030 44.034.037 28.328.660
Genel Yönetim Giderleri
14 -18.646.039 -16.257.492 -11.396.265 -9.558.351
Pazarlama Giderleri
14 -17.400.255 -11.488.036 -9.295.888 -5.581.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.580.554 17.864.546 13.158.599 10.963.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.004.906 -24.038.025 -8.144.205 -14.221.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.433.672 21.873.023 28.356.278 9.931.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.433.672 21.873.023 28.356.278 9.931.303
Finansman Gelirleri
16 20.299.486 15.931.397 1.156.364 8.490.695
Finansman Giderleri
17 -30.145.741 -19.175.961 -10.992.122 -11.178.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.587.417 18.628.459 18.520.520 7.243.873
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.196.244 -13.353.925 -12.324.677 -5.127.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -26.645.230 -9.292.354 -16.603.603 -3.828.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.448.986 -4.061.571 4.278.926 -1.298.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.391.173 5.274.534 6.195.843 2.116.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.391.173 5.274.534 6.195.843 2.116.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.899.926 1.081.443 1.447.710 203.182
Ana Ortaklık Payları
12.491.247 4.193.091 4.748.133 1.912.930
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,00600000 0,00220000 0,00258000 0,00088000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,00600000 0,00220000 0,00258000 0,00088000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.881.101 47.685.367 26.135.255 17.862.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.346.680 1.290.499 1.644.074 297.733
Ana Ortaklık Payları
80.534.421 46.394.868 24.491.181 17.564.958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957387
BIST