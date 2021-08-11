***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.201.777 4.193.091 46.394.868 1.290.499 47.685.367Dönem Karı (Zararı)4.193.091 4.193.091 1.081.443 5.274.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.201.777 42.201.777 209.056 42.410.833Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 219.887.003 6.343.684 59.818.441 4.193.091 314.233.195 5.949.929 320.183.124Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.043.174 12.491.247 80.534.421 2.346.680 82.881.101Dönem Karı (Zararı)12.491.247 12.491.247 1.899.926 14.391.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.043.174 68.043.174 446.754 68.489.928Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 310.081.156 6.343.684 74.804.906 12.491.247 427.711.969 9.056.630 436.768.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-231.108.149 -135.652.991Dönem Karı (Zararı)14.391.173 5.274.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.411.962 24.035.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 2.559.690 2.448.089Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler292.991 813.353Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 497.262 692.062Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -204.271 121.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler661.827 261.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler661.827 261.686Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.496.188 6.412.245Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -283.999 -736.550Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 9.772.606 8.833.184Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri106.101 -26.152Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.098.520 -1.658.237Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.783.279 746.653Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.783.279 746.653Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 25.196.244 13.353.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.699 -914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-270.204.173 -152.801.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler113.822.687 -61.276.453İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)278.336 30.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)113.544.351 -61.307.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.670.493 -84.887.281Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-344.863.441 21.191.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.866.497 4.169.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-364.729.938 17.021.983Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.248.208 -1.864.852Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.244.718 -25.964.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.810.249 -18.430.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-14.434.469 -7.533.751Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-221.401.038 -123.491.880Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.707.111 -12.161.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-594.518 -891.113Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri184.749 5.774Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri184.749 5.774Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-779.267 -896.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -779.267 -896.887Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.350.747 51.946.955Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.395.489.799 4.163.260.713Kredilerden Nakit Girişleri4.395.489.799 4.163.260.713Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.375.541.717 -4.102.300.191Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.375.541.717 -4.102.300.191Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.669.419 -2.242.166Ödenen Faiz-8.211.915 -7.507.951Alınan Faiz283.999 736.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-222.351.920 -84.597.149Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.426.173 20.841.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-207.925.747 -63.755.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 243.907.760 201.698.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.982.013 137.942.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.982.013 243.907.760Ticari Alacaklar1.344.606.732 1.240.551.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 354.949 558.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.344.251.783 1.239.992.858Diğer Alacaklar565.236 531.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar565.236 531.044Türev Araçlar280.390 0Stoklar8 258.968.898 208.226.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.613.090Diğer Dönen Varlıklar29.565.667 13.783.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.565.667 13.783.523ARA TOPLAM1.669.968.936 1.708.613.977Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.937.717 1.633.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.671.906.653 1.710.247.921DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 8.208.175 7.721.551Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.258.684 8.995.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar270.506 266.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar270.506 266.034Ertelenmiş Vergi Varlığı18 7.618.142 5.417.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.355.507 22.400.281TOPLAM VARLIKLAR1.695.262.160 1.732.648.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar58.029.962 35.466.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.029.962 35.466.702Banka Kredileri5 54.816.729 32.025.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.213.233 3.441.586Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.215.491 129.220.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.215.491 129.220.504Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 153.215.491 129.220.504Ticari Borçlar785.396.087 984.984.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 42.485.545 17.293.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 742.910.542 967.691.243Türev Araçlar0 2.502.889Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 2.502.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 16.415.021 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.598.289 3.880.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.598.289 3.880.388Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.678.375 30.054.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.678.375 30.054.198ARA TOPLAM1.032.333.225 1.186.109.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.333.225 1.186.109.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar223.757.754 191.106.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar217.990.286 183.842.455Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 217.990.286 183.842.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.767.468 7.264.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.767.468 7.264.248Uzun Vadeli Karşılıklar2.402.582 1.544.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.402.582 1.544.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.160.336 192.651.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.258.493.561 1.378.760.704ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar427.711.969 347.177.548Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)310.081.156 242.037.982Yabancı Para Çevrim Farkları310.081.156 242.037.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 74.804.906 59.818.441Net Dönem Karı veya Zararı12.491.247 14.986.465Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.056.630 6.709.950TOPLAM ÖZKAYNAKLAR436.768.599 353.887.498TOPLAM KAYNAKLAR1.695.262.160 1.732.648.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.876.270.604 1.317.245.317 894.029.887 725.903.754Satışların Maliyeti13 -1.791.366.286 -1.261.453.287 -849.995.850 -697.575.094TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.904.318 55.792.030 44.034.037 28.328.660BRÜT KAR (ZARAR)84.904.318 55.792.030 44.034.037 28.328.660Genel Yönetim Giderleri14 -18.646.039 -16.257.492 -11.396.265 -9.558.351Pazarlama Giderleri14 -17.400.255 -11.488.036 -9.295.888 -5.581.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.580.554 17.864.546 13.158.599 10.963.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-44.004.906 -24.038.025 -8.144.205 -14.221.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.433.672 21.873.023 28.356.278 9.931.303FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.433.672 21.873.023 28.356.278 9.931.303Finansman Gelirleri16 20.299.486 15.931.397 1.156.364 8.490.695Finansman Giderleri17 -30.145.741 -19.175.961 -10.992.122 -11.178.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.587.417 18.628.459 18.520.520 7.243.873Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.196.244 -13.353.925 -12.324.677 -5.127.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -26.645.230 -9.292.354 -16.603.603 -3.828.878Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.448.986 -4.061.571 4.278.926 -1.298.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.391.173 5.274.534 6.195.843 2.116.112DÖNEM KARI (ZARARI)14.391.173 5.274.534 6.195.843 2.116.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.899.926 1.081.443 1.447.710 203.182Ana Ortaklık Payları12.491.247 4.193.091 4.748.133 1.912.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,00600000 0,00220000 0,00258000 0,00088000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,00600000 0,00220000 0,00258000 0,00088000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579Yabancı Para Çevrim Farkları68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.489.928 42.410.833 19.939.412 15.746.579TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.881.101 47.685.367 26.135.255 17.862.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.346.680 1.290.499 1.644.074 297.733Ana Ortaklık Payları80.534.421 46.394.868 24.491.181 17.564.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957387BIST