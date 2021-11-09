***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:15
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.552.128 2.215.253 88.767.381 1.261.052 90.028.433
Dönem Karı (Zararı)
2.215.253 2.215.253 773.911 2.989.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.552.128 86.552.128 487.141 87.039.269
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 264.237.354 6.343.684 59.818.441 2.215.253 356.605.708 5.920.482 362.526.190
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.512.333 22.306.901 97.819.234 3.437.384 101.256.618
Dönem Karı (Zararı)
22.306.901 22.306.901 2.899.271 25.206.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.512.333 75.512.333 538.113 76.050.446
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 317.550.315 6.343.684 74.804.906 22.306.901 444.996.782 10.147.334 455.144.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-345.200.172 -65.527.581
Dönem Karı (Zararı)
25.206.172 2.989.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.211.589 39.576.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.871.837 3.533.651
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
236.454 779.909
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 497.262 692.062
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -260.808 87.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.992 515.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
475.992 515.498
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.446.327 11.050.098
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -296.137 -837.081
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 15.051.566 13.873.347
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-210.582 -26.152
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.098.520 -1.960.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.445.091 -1.501.453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.445.091 -1.501.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 34.637.769 25.198.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.699 692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-395.625.557 -90.329.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.429.760 -170.202.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.803 -6.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.331.957 -170.196.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.097.411 -53.275.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-359.890.540 152.262.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.270.424 6.251.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-356.620.116 146.011.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.535.936 -3.952.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.866.732 -15.161.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.604.165 -13.531.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.262.567 -1.629.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-320.207.796 -47.763.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.992.376 -17.764.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-877.354 -1.952.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
198.924 34.158
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
198.924 34.158
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.076.278 -1.986.441
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.076.278 -1.986.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.568.169 90.117.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.726.794.651 6.957.054.551
Kredilerden Nakit Girişleri
5.726.794.651 6.957.054.551
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.595.027.858 -6.852.229.713
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.595.027.858 -6.852.229.713
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.057.648 -3.520.128
Ödenen Faiz
-12.437.113 -12.024.324
Alınan Faiz
296.137 837.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.509.357 22.637.603
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.519.279 56.588.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.990.078 79.226.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 243.907.760 201.698.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.917.682 280.924.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.917.682 243.907.760
Ticari Alacaklar
1.514.356.993 1.240.551.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 780.266 558.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.513.576.727 1.239.992.858
Diğer Alacaklar
543.751 531.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543.751 531.044
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 242.290.986 208.226.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.613.090
Diğer Dönen Varlıklar
26.577.849 13.783.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.577.849 13.783.523
ARA TOPLAM
1.814.687.261 1.708.613.977
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.968.457 1.633.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.816.655.718 1.710.247.921
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 7.793.840 7.721.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.085.814 8.995.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.946 266.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.946 266.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 10.279.036 5.417.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.410.636 22.400.281
TOPLAM VARLIKLAR
1.842.066.354 1.732.648.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.085.736 35.466.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.085.736 35.466.702
Banka Kredileri
5 175.476.182 32.025.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.609.554 3.441.586
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.638.404 129.220.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.638.404 129.220.504
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 155.638.404 129.220.504
Ticari Borçlar
792.074.559 984.984.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 17.259.527 17.293.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 774.815.032 967.691.243
Türev Araçlar
57.798 2.502.889
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
57.798 2.502.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 12.351.695 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.089.070 3.880.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.089.070 3.880.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.474.517 30.054.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.474.517 30.054.198
ARA TOPLAM
1.156.771.779 1.186.109.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.156.771.779 1.186.109.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
227.495.586 191.106.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.446.851 183.842.455
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 221.446.851 183.842.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.048.735 7.264.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.048.735 7.264.248
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.654.873 1.544.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.654.873 1.544.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.150.459 192.651.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.386.922.238 1.378.760.704
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.996.782 347.177.548
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
317.550.315 242.037.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 317.550.315 242.037.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.804.906 59.818.441
Net Dönem Karı veya Zararı
22.306.901 14.986.465
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.147.334 6.709.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.144.116 353.887.498
TOPLAM KAYNAKLAR
1.842.066.354 1.732.648.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 2.936.759.235 2.113.372.394 1.060.488.631 796.127.077
Satışların Maliyeti
13 -2.803.249.489 -2.025.598.984 -1.011.883.203 -764.145.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.509.746 87.773.410 48.605.428 31.981.380
BRÜT KAR (ZARAR)
133.509.746 87.773.410 48.605.428 31.981.380
Genel Yönetim Giderleri
14 -30.492.783 -24.775.821 -11.846.744 -8.518.329
Pazarlama Giderleri
14 -27.338.817 -18.936.397 -9.938.562 -7.448.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.605.724 17.539.351 2.111.617 -325.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.621.074 -31.652.749 -702.615 -7.614.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.662.796 29.947.794 28.229.124 8.074.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.662.796 29.947.794 28.229.124 8.074.771
Finansman Gelirleri
16 25.001.803 31.477.860 4.702.317 15.546.463
Finansman Giderleri
17 -42.820.658 -33.237.944 -12.674.917 -14.061.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.843.941 28.187.710 20.256.524 9.559.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.637.769 -25.198.546 -9.441.525 -11.844.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -38.598.847 -19.810.172 -11.953.617 -10.517.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.961.078 -5.388.374 2.512.092 -1.326.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.206.172 2.989.164 10.814.999 -2.285.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.206.172 2.989.164 10.814.999 -2.285.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.899.271 773.911 999.345 -307.532
Ana Ortaklık Payları
22.306.901 2.215.253 9.815.654 -1.977.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,01050000 0,00125000 0,00451000 -0,00095000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,01050000 0,00125000 0,00451000 -0,00095000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436
Yabancı Para Çevrim Farkları
76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.256.618 90.028.433 18.375.517 42.343.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.437.384 1.261.052 1.090.704 -29.447
Ana Ortaklık Payları
97.819.234 88.767.381 17.284.813 42.372.513
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976385
BIST