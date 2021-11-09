***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)86.552.128 2.215.253 88.767.381 1.261.052 90.028.433Dönem Karı (Zararı)2.215.253 2.215.253 773.911 2.989.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.552.128 86.552.128 487.141 87.039.269Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 264.237.354 6.343.684 59.818.441 2.215.253 356.605.708 5.920.482 362.526.190Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.512.333 22.306.901 97.819.234 3.437.384 101.256.618Dönem Karı (Zararı)22.306.901 22.306.901 2.899.271 25.206.172Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.512.333 75.512.333 538.113 76.050.446Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 317.550.315 6.343.684 74.804.906 22.306.901 444.996.782 10.147.334 455.144.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-345.200.172 -65.527.581Dönem Karı (Zararı)25.206.172 2.989.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.211.589 39.576.941Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.871.837 3.533.651Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler236.454 779.909Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 497.262 692.062Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -260.808 87.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler475.992 515.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler475.992 515.498Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.446.327 11.050.098Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -296.137 -837.081Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 15.051.566 13.873.347Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-210.582 -26.152Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.098.520 -1.960.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.445.091 -1.501.453Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.445.091 -1.501.453Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 34.637.769 25.198.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.699 692İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-395.625.557 -90.329.222Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.429.760 -170.202.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-97.803 -6.179İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.331.957 -170.196.242Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.097.411 -53.275.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-359.890.540 152.262.481İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.270.424 6.251.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-356.620.116 146.011.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.535.936 -3.952.675Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.866.732 -15.161.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.604.165 -13.531.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.262.567 -1.629.560Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-320.207.796 -47.763.117Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.992.376 -17.764.464YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-877.354 -1.952.283Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri198.924 34.158Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri198.924 34.158Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.076.278 -1.986.441Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.076.278 -1.986.441Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.568.169 90.117.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.726.794.651 6.957.054.551Kredilerden Nakit Girişleri5.726.794.651 6.957.054.551Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.595.027.858 -6.852.229.713Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.595.027.858 -6.852.229.713Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.057.648 -3.520.128Ödenen Faiz-12.437.113 -12.024.324Alınan Faiz296.137 837.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-230.509.357 22.637.603Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.519.279 56.588.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-212.990.078 79.226.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 243.907.760 201.698.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.917.682 280.924.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.917.682 243.907.760Ticari Alacaklar1.514.356.993 1.240.551.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 780.266 558.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.513.576.727 1.239.992.858Diğer Alacaklar543.751 531.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar543.751 531.044Türev Araçlar0 0Stoklar8 242.290.986 208.226.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.613.090Diğer Dönen Varlıklar26.577.849 13.783.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.577.849 13.783.523ARA TOPLAM1.814.687.261 1.708.613.977Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.968.457 1.633.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.816.655.718 1.710.247.921DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 7.793.840 7.721.551Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.085.814 8.995.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.946 266.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.946 266.034Ertelenmiş Vergi Varlığı18 10.279.036 5.417.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.410.636 22.400.281TOPLAM VARLIKLAR1.842.066.354 1.732.648.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar178.085.736 35.466.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar178.085.736 35.466.702Banka Kredileri5 175.476.182 32.025.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.609.554 3.441.586Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.638.404 129.220.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.638.404 129.220.504Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 155.638.404 129.220.504Ticari Borçlar792.074.559 984.984.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 17.259.527 17.293.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 774.815.032 967.691.243Türev Araçlar57.798 2.502.889Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar57.798 2.502.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 12.351.695 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.089.070 3.880.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.089.070 3.880.388Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.474.517 30.054.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.474.517 30.054.198ARA TOPLAM1.156.771.779 1.186.109.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.156.771.779 1.186.109.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar227.495.586 191.106.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar221.446.851 183.842.455Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 221.446.851 183.842.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.048.735 7.264.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.048.735 7.264.248Uzun Vadeli Karşılıklar2.654.873 1.544.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.654.873 1.544.433TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.150.459 192.651.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.386.922.238 1.378.760.704ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.996.782 347.177.548Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)317.550.315 242.037.982Yabancı Para Çevrim Farkları12 317.550.315 242.037.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 74.804.906 59.818.441Net Dönem Karı veya Zararı22.306.901 14.986.465Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.147.334 6.709.950TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.144.116 353.887.498TOPLAM KAYNAKLAR1.842.066.354 1.732.648.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.936.759.235 2.113.372.394 1.060.488.631 796.127.077Satışların Maliyeti13 -2.803.249.489 -2.025.598.984 -1.011.883.203 -764.145.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.509.746 87.773.410 48.605.428 31.981.380BRÜT KAR (ZARAR)133.509.746 87.773.410 48.605.428 31.981.380Genel Yönetim Giderleri14 -30.492.783 -24.775.821 -11.846.744 -8.518.329Pazarlama Giderleri14 -27.338.817 -18.936.397 -9.938.562 -7.448.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler51.605.724 17.539.351 2.111.617 -325.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.621.074 -31.652.749 -702.615 -7.614.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.662.796 29.947.794 28.229.124 8.074.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.662.796 29.947.794 28.229.124 8.074.771Finansman Gelirleri16 25.001.803 31.477.860 4.702.317 15.546.463Finansman Giderleri17 -42.820.658 -33.237.944 -12.674.917 -14.061.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.843.941 28.187.710 20.256.524 9.559.251Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.637.769 -25.198.546 -9.441.525 -11.844.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -38.598.847 -19.810.172 -11.953.617 -10.517.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.961.078 -5.388.374 2.512.092 -1.326.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.206.172 2.989.164 10.814.999 -2.285.370DÖNEM KARI (ZARARI)25.206.172 2.989.164 10.814.999 -2.285.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.899.271 773.911 999.345 -307.532Ana Ortaklık Payları22.306.901 2.215.253 9.815.654 -1.977.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,01050000 0,00125000 0,00451000 -0,00095000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,01050000 0,00125000 0,00451000 -0,00095000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436Yabancı Para Çevrim Farkları76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.050.446 87.039.269 7.560.518 44.628.436TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.256.618 90.028.433 18.375.517 42.343.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.437.384 1.261.052 1.090.704 -29.447Ana Ortaklık Payları97.819.234 88.767.381 17.284.813 42.372.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976385BIST