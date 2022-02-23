***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757Transferler8.888.990 -8.888.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.352.756 14.986.465 79.339.221 2.050.520 81.389.741Dönem Karı (Zararı)14.986.465 14.986.465 1.266.655 16.253.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.352.756 64.352.756 783.865 65.136.621Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)277.529.766 -16.701.333 260.828.433 5.139.148 265.967.581Dönem Karı (Zararı)-16.701.333 -16.701.333 2.157.538 -14.543.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)277.529.766 277.529.766 2.981.610 280.511.376Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-253.030.908 -22.703.617Dönem Karı (Zararı)-14.543.795 16.253.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler110.423.466 50.504.054Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.866.436 4.983.600Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler314.843 1.200.137Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 497.269 1.156.497Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -182.426 43.640Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.452.074 2.331.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.452.074 2.331.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.746.535 16.805.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -318.492 -1.058.469Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 21.644.291 18.734.930Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 783.197 1.089.459Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 -1.362.461 -1.960.017Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.785.116 2.574.377Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.785.116 2.574.377Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 89.840.588 22.618.351Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.894 -10.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-311.516.356 -63.515.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-241.940.522 -277.992.347İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.103.882 -454.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-220.836.640 -277.537.453Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.488.579 -80.611.108Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.984.004 290.444.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.859.628 13.797.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.124.376 276.646.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.742.491 -5.645.757Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.639.240 10.289.422Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.013.649 -6.343.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.625.591 16.632.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-215.636.685 3.241.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.394.223 -25.945.274YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.962.725 -2.577.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri220.225 158.087Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri220.225 158.087Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.182.950 -2.735.583Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.182.950 -2.735.583FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.828.541 30.095.174Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.132.361.682 8.671.746.510Kredilerden Nakit Girişleri5 9.132.361.682 8.671.746.510Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.060.666.080 -8.622.008.126Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.060.666.080 -8.622.008.126Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.542.113 -4.755.166Ödenen Faiz-18.643.440 -15.946.513Alınan Faiz318.492 1.058.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-207.165.092 4.814.061Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi69.066.239 37.395.624NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.098.853 42.209.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 243.907.760 201.698.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.808.907 243.907.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 105.808.907 243.907.760Ticari Alacaklar2.545.883.352 1.240.551.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 31.914.642 558.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.513.968.710 1.239.992.858Diğer Alacaklar534.763 531.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 534.763 531.044Türev Araçlar5.282.227 0Stoklar9 445.316.838 208.226.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 1.613.090Diğer Dönen Varlıklar4.531.785 13.783.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 4.531.785 13.783.523ARA TOPLAM3.107.357.872 1.708.613.977Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8 2.888.701 1.633.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.110.246.573 1.710.247.921DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 11.674.479 7.721.551Kullanım Hakkı Varlıkları10 8.280.320 8.995.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar336.196 266.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 336.196 266.034Ertelenmiş Vergi Varlığı23 0 5.417.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.290.995 22.400.281TOPLAM VARLIKLAR3.130.537.568 1.732.648.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.517.925 35.466.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.517.925 35.466.702Banka Kredileri5 16.012.000 32.025.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.505.925 3.441.586Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 129.220.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 129.220.504Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 129.220.504Ticari Borçlar1.682.260.313 984.984.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 4.401.755 17.293.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.677.858.558 967.691.243Türev Araçlar0 2.502.889Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 0 2.502.889Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 50.284.031 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.424.615 3.880.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.424.615 3.880.388Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.322.354 30.054.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 60.322.354 30.054.198ARA TOPLAM1.816.809.238 1.186.109.568TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.816.809.238 1.186.109.568UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar690.218.700 191.106.703İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar683.264.973 183.842.455Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 683.264.973 183.842.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.953.727 7.264.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.953.727 7.264.248Uzun Vadeli Karşılıklar3.514.351 1.544.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.514.351 1.544.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 140.200 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER693.873.251 192.651.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.510.682.489 1.378.760.704ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar608.005.981 347.177.548Ödenmiş Sermaye16 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)519.567.748 242.037.982Yabancı Para Çevrim Farkları16 519.567.748 242.037.982Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler16 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 74.804.906 59.818.441Net Dönem Karı veya Zararı-16.701.333 14.986.465Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.849.098 6.709.950TOPLAM ÖZKAYNAKLAR619.855.079 353.887.498TOPLAM KAYNAKLAR3.130.537.568 1.732.648.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.582.376.584 3.101.897.311Satışların Maliyeti17 -4.375.980.027 -2.974.910.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)206.396.557 126.986.963BRÜT KAR (ZARAR)206.396.557 126.986.963Genel Yönetim Giderleri18 -42.929.402 -34.638.975Pazarlama Giderleri18 -38.950.856 -27.403.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 48.936.351 52.541.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -72.539.554 -65.987.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.913.096 51.497.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.913.096 51.497.822Finansman Gelirleri21 74.190.430 40.108.925Finansman Giderleri22 -99.806.733 -52.735.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.296.793 38.871.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-89.840.588 -22.618.351Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -85.201.157 -17.390.864Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -4.639.431 -5.227.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.543.795 16.253.120DÖNEM KARI (ZARARI)-14.543.795 16.253.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.157.538 1.266.655Ana Ortaklık Payları-16.701.333 14.986.465Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 -0,00606000 0,00677000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar280.511.376 65.136.621Yabancı Para Çevrim Farkları280.511.376 65.136.621Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)280.511.376 65.136.621DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)280.511.376 65.136.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)265.967.581 81.389.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.139.148 2.050.520Ana Ortaklık Payları260.828.433 79.339.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003865BIST