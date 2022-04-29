***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498Transferler14.986.465 -14.986.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.300.126 7.743.114 56.043.240 702.606 56.745.846Dönem Karı (Zararı)7.743.114 7.743.114 452.216 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.300.126 48.300.126 250.390 48.550.516Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 290.338.108 6.343.684 74.804.906 7.743.114 403.220.778 7.412.556 410.633.334Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079Transferler-16.701.333 16.701.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.888.655 1.550.348 81.439.003 9.628.827 91.067.830Dönem Karı (Zararı)1.550.348 1.550.348 9.665.490 11.215.838Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.888.655 -36.663 79.851.992Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 599.456.403 6.343.684 58.103.573 1.550.348 689.444.984 21.477.925 710.922.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.842.974 -195.897.046Dönem Karı (Zararı)11.215.838 8.195.330Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.565.727 11.187.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.872.528 1.224.958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-178.250 147.845Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 217.439Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -178.250 -69.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-778.091 -341.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-778.091 -341.901Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.813.766 2.965.690Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -149.644 -271.319Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 6.196.369 4.356.595Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri445.343 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-678.302 -1.119.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.278.711 -5.667.527Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.278.711 -5.667.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 24.557.063 12.871.567Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -12.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.228.021 -214.831.792Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler540.083.913 -56.185.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.283.523 299.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)533.800.390 -56.485.349Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler28.119.965 -25.631.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-481.655.507 -100.215.166İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.471.853 11.743.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-488.127.360 -111.958.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.300.742 -5.320.943Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.019.608 -27.478.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.464.593 -15.338.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-38.555.015 -12.140.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.009.586 -195.448.812Vergi İadeleri (Ödemeleri)-45.166.612 -448.234YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-906.993 -169.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 164.023Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 164.023Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-906.993 -333.653Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -871.599 -333.653Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.394 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.891.526 -4.083.765Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.188.100.001 1.401.064.245Kredilerden Nakit Girişleri1.188.100.001 1.401.064.245Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.205.212.108 -1.400.594.260Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.205.212.108 -1.400.594.260Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.560.057 -1.289.900Ödenen Faiz-4.369.006 -3.535.169Alınan Faiz149.644 271.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.044.455 -200.150.441Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.441.209 1.414.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.485.664 -198.736.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.808.907 243.907.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 119.294.571 45.171.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 119.294.571 105.808.907Ticari Alacaklar2.304.631.789 2.545.883.352İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 29.408.312 31.914.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.275.223.477 2.513.968.710Diğer Alacaklar438.721 534.763İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar438.721 534.763Türev Araçlar21 3.516 5.282.227Stoklar8 473.174.442 445.316.838Diğer Dönen Varlıklar16.754.119 4.531.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.754.119 4.531.785ARA TOPLAM2.914.297.158 3.107.357.872Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 3.260.053 2.888.701TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.917.557.211 3.110.246.573DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 12.709.317 11.674.479Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.824.752 8.280.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar377.559 336.196Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar377.559 336.196TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.911.628 20.290.995TOPLAM VARLIKLAR2.938.468.839 3.130.537.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.336.697 17.517.925İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.336.697 17.517.925Banka Kredileri5 16.012.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.336.697 1.505.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar1.391.197.648 1.682.260.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 11.774.765 4.401.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.379.422.883 1.677.858.558Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 24.119.303 50.284.031Kısa Vadeli Karşılıklar6.315.726 6.424.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.315.726 6.424.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.489.419 60.322.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.489.419 60.322.354ARA TOPLAM1.444.458.793 1.816.809.238TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.444.458.793 1.816.809.238UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar778.330.358 690.218.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar771.974.830 683.264.973Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 771.974.830 683.264.973İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.355.528 6.953.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.355.528 6.953.727Uzun Vadeli Karşılıklar3.697.753 3.514.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.697.753 3.514.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.059.026 140.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER783.087.137 693.873.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.227.545.930 2.510.682.489ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar689.444.984 608.005.981Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)599.456.403 519.567.748Yabancı Para Çevrim Farkları12 599.456.403 519.567.748Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 58.103.573 74.804.906Net Dönem Karı veya Zararı1.550.348 -16.701.333Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.477.925 11.849.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR710.922.909 619.855.079TOPLAM KAYNAKLAR2.938.468.839 3.130.537.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.448.872.898 982.240.717Satışların Maliyeti13 -1.369.632.293 -941.370.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.240.605 40.870.281BRÜT KAR (ZARAR)79.240.605 40.870.281Genel Yönetim Giderleri14 -16.356.073 -7.249.774Pazarlama Giderleri14 -13.731.199 -8.104.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.391.080 31.421.955Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.923.740 -35.860.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.620.673 21.077.394FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.620.673 21.077.394Finansman Gelirleri16 21.703.946 19.143.122Finansman Giderleri17 -26.551.718 -19.153.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.772.901 21.066.897Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.557.063 -12.871.567Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -23.861.744 -10.041.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -695.319 -2.829.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.215.838 8.195.330DÖNEM KARI (ZARARI)11.215.838 8.195.330Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.665.490 452.216Ana Ortaklık Payları1.550.348 7.743.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00467000 0,00341000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar79.851.992 48.550.516Yabancı Para Çevrim Farkları79.851.992 48.550.516Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)79.851.992 48.550.516DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.851.992 48.550.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.067.830 56.745.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.628.827 702.606Ana Ortaklık Payları81.439.003 56.043.240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025912BIST